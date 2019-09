"Robbie 3" heißt der Mähroboter, den die Gemeinde Weyhe nun angeschafft hat. Er dreht seine Runden auf dem Sportplatz der KGS Kirchweyhe. (Plaggenborg)

Weyhe. Er hat zwar kein Gesicht, dafür einen Namen und er unterstützt das Team des Weyher Baubetriebshofes bei der Arbeit: Robbie 3 ist der dritte Mähroboter, den die Gemeinde nun angeschafft hat. Auch ein Minibagger ist neu im Equipment. Er soll helfen, wenn es mal eng wird.

Wenn Kabel für Bewässerungsanlagen gezogen oder Leerrohre verlegt werden müssen, werde so ein Minibagger gebraucht, sagt Detlef Laabs-Wrieden, Leiter des Baubhofes. Auch im beengten Straßenbereich, an Seitenstreifen und beim Sandaustausch in Ecken bei den Kindergärten, Schulen und Spielplätzen komme der Bagger zum Einsatz. „Vorher sind die Arbeiten von Hand erledigt worden. Das war nicht sehr rückenschonend“, sagt Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith.

Die Anschaffung des Minibaggers ist Teil der Weiterentwicklung des Baubetriebshofes, die sich die Gemeinde seit Jahren zum Ziel gemacht habe, heißt es. Die Aufgaben sollen effizienter erledigt werden, „um einerseits die Wirtschaftlichkeit zu steigern und andererseits das immer größer werdende Aufgabenspektrum bewältigen zu können“, teilt die Gemeinde weiter mit.

Zusätzlich zum Minibagger hat die Gemeinde sich einen dritten Mähroboter zugelegt, der ebenfalls der verbesserten Effizienz zugute kommen soll. Nach Angaben der Gemeinde drehe er seine Runden auf dem Sportplatz an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe. Das erste Gerät ist im Sommer 2017 für den Sportplatz in Melchiorshausen angeschafft worden, der zweite Roboter ist in Sudweyhe im Dauereinsatz, sagte Ina Pundsack-Bleith. „Der Zustand des Rasens ist deutlich besser“, sagt Laabs-Wrieden. Es gebe weniger Probleme mit Mäusen, Kaninchen oder Maulwürfen. Und: „Der Rasen wird immer zu neuem Durchwachsen angeregt.“ Auch die Moosbildung verringere sich. Durch das ständig anfallende Schnittgut werde der Rasen gemulcht. Auch das Düngen entfällt, heißt es weiter, weil das geschnittene Gras ein natürlicher Dünger für den Boden ist und viele Nährstoffe enthält. Die Umweltbelastung reduziere sich durch fehlende Emissionen gegen Null.

Robbie 3 laufe nachts oder zwischen den Beregnungen. Er hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 3,6 Kilometern pro Stunde und mäht auf einer Breit von rund einem Meter. Das Gerät könne auch über eine App bedient werden und schlage Alarm, wenn es die Kontaktschleife verlässt, also unerlaubt entfernt werden würde. Die Kosten für die Anschaffung, die Ladestation und die Installation belaufen sich auf 15 000 Euro. Die jährlichen Betriebskosten für Ersatzmesser und Energiekosten liegen bei 250 bis 300 Euro.