Es ist niemals zu spät, um ordentlich abzurocken: Das ist das Motto der Bremer Rentnerband Never Too Late. Und das wollen sie auf Gut Varrel zeigen. (FR)

Stuhr-Varrel. Es ist nie zu spät – das dachten sich die Mitglieder von Never Too Late wohl und machten das Motto direkt zu ihrem Bandnamen. Die zehn Männer und drei Frauen, die alle im Rentenalter sind, zeigen an diesem Sonnabend, 28. September, wieder einmal aufs Neue, dass Musik kein Alter kennt und es sich jenseits der 60 noch ordentlich rocken lässt. Die Bremer Rentnerband kehrt nach dem Auftritt im vergangenen Jahr erneut auf das Gut Varrel zurück. Denn so viele Besucher wollten damals zum Konzert, dass die Gemeinde einige an der Abendkasse zurückweisen musste.

Zum Repertoire von Never Too Late zählen Stücke von Santana, den Doobie Brothers, Jethro Tull, Steamhammer, Deep Purple, Joe Cocker und vielen mehr. Vier Sänger und eine Sängerin wechseln sich ab. Komplettiert wird der Sound durch die Musiker an den Gitarren und am Keyboard sowie durch die Rhythmusgruppe von drei Schlagwerkern an den Bongos und Kongas, den Timbales und am Schlagzeug. Zu letzterer Gruppe zählen Jürgen Wiethoff und Klaus Hoyer. Wobei der Vorruheständler Wiethoff mit 63 Jahren das jüngste Bandmitglied ist. Das älteste wird bald 81 Jahre alt und spielt neben Never Too Late auch in vier anderen Bands Saxofon. Rentner müssen es bei Never Too Late schon sein, da vormittags geprobt wird. Ursprünglich hatten sich über einen Zeitungsaufruf 50 Musiker zusammengefunden, die sich wiederum in kleinere Bands spalteten – eine davon war Never Too Late.

Eine Technikfirma sorgt dafür, dass der Ton stimmt und Lichteffekte die Musik untermalen. Wenn Jürgen Wiethoff sein Schlagzeug-Solo spielt, flackert das Licht dementsprechend rhythmisch mit. Für ihre Auftritte nehmen die Bandmitglieder, die fünf Jahrzehnte der Musikgeschichte bis in die 1990er-Jahre hinein abdecken, übrigens keine Gage. „Wir machen das rein aus Spaß“, sagt Klaus Hoyer. Daher kommt das durch die Auftritte eingespielte Geld einem gemeinnützigen Zweck zugute. Fest eingeplant ist immer das Bürgerhaus Mahndorf. Dort proben die Rentner nämlich. „Dadurch wird der technische Betrieb am Laufen gehalten“, wollen die Musiker etwas zurück geben an den Ort, an dem sie und andere Gleichgesinnte willkommen sind. Auch die Einnahmen vom Auftritt auf Gut Varrel gehen an das Mahndorfer Bürgerhaus.

In der Gutsscheune wird es Sitzplätze, aber auch eine Möglichkeit zum Tanzen geben. Denn Wiethoff weiß: „Es dauert keine zwei Stücke, dann ist die Tanzfläche voll.“



Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro.