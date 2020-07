Für rund fünf Stunden soll die Wasserversorgung eingeschränkt sein (Symbolbild). (Patrick Pleul/DPA)

Aufgrund der nötigen Reparatur eines Rohrschadens an der Kladdinger Straße haben einige Stuhrer Haushalte an diesem Mittwoch, 29. Juli, vorübergehend kein Wasser. Das teilt der zuständige Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) nun mit. Um den Rohrschaden zu beheben, müsse die örtliche Trinkwasserleitung außer Betrieb genommen werden, berichtet OOWV-Pressesprecher Heiko Poppen. „Wir sind froh, hierfür umgehend eine Fachfirma gefunden zu haben“, ergänzt Hermann Westerman, Leiter der zuständigen Betriebsstelle des OOWV in Hude, mit Blick auf den Leitungsschaden.

In der Zeit von 11 bis 16 Uhr ist die Trinkwasserversorgung für die Grundstücke an der Kladdinger Straße mit den Hausnummern 1 bis 90a aufgrund der Arbeiten unterbrochen. Ebenfalls betroffen sind die Grundstücke an der Schwäbisch-Hall-Straße mit den Hausnummern 7 bis 11. „Wir bitten diese Anwohner, sich vorher für diese Zeit ausreichend Wasser auf Vorrat zu zapfen“, sagt Westerman. Für die weiteren Häuser an den genannten Straßen könne die Trinkwasserversorgung zumindest mit einem stark verminderten Druck aufrechterhalten werden. „Wir haben eine Notversorgung über eine fliegende Leitung von den Stadtwerken Bremen organisiert“, erklärt Westerman. „Es ist allerdings wichtig, in diesen Stunden das Wasser sparsam zu verwenden und hohe Verbräuche zu vermeiden“, appelliert der Betriebsstellenleiter weiter. Nur dann könne die Versorgung während der etwa fünf Stunden dauernden Reparaturarbeiten aufrechterhalten werden.

Ebenfalls von der Notversorgung betroffen sind die Anwohner folgender Straßen: Stuttgarter Straße, Ludwigsburger Straße, Eßinger Weg, Tübinger Straße, Heilbronner Straße, Forbacher Weg, Göppinger Weg, Villinger Weg, Marbacher Weg und Reutlinger Straße. Bei Fragen ist der Kundenservice des OOWV unter der kostenlosen Rufnummer 08 00 / 1 80 12 01 erreichbar.