Weyhe-Kirchweyhe. Ein 65-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in Kirchweyhe leicht verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer war aus der Straße Scharmarsch nach links auf die Kirchweyher Straße eingebogen und mit dem Roller kollidiert, so die Polizei. Der Rollerfahrer sei auf der Kirchweyher Straße in Richtung Kirchweyhe unterwegs gewesen. Laut Polizei war die Sicht des Autofahrers beim Einbiegen durch einen Abbieger verdeckt gewesen, weshalb er den Rollerfahrer zu spät sah. Bei dem Unfall erlitt dieser leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden, so die Beamten.