Wallach Asti brachte Claudia Gärtner einst auf die Idee zur Paradise Ranch. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Per Fotoalbum reist Claudia Gärtner in der Zeit zurück. Die versetzt angeordneten Fotos auf den stabilen Albumseiten machen es möglich. Auf einem Bild kuscheln sich Kinder an den Hals eines Pferdes mit prächtiger Mähne. „Die war total verlaust, als sie zu uns kam“, erinnert sich Claudia Gärtner an eine tierische Patientin an anderer Stelle. „Eine alte Dame genießt den Rest ihres Lebens bei uns auf der Ranch“, steht in verschnörkelter Schrift neben dem Bild von 1998.

Die Paradise Ranch in Groß Mackenstedt war eine Herzensangelegenheit der 55-Jährigen. Ihr Hilfsprojekt für Tiere in Not lief von 1996 bis 2006. „Ich wollte einen Ort erschaffen, wo sich Mensch und Tier wohlfühlen“, sagt die gebürtige Bremerin, die nun wieder in der Hansestadt lebt. Aus privaten Gründen gab sie ihren Traum auf. In Bremen wollte sie zuletzt eine Kinder- und Jugendfarm eröffnen, auf der sich Tier und Mensch treffen. Das Vorhaben war jedoch an Geld und Fläche gescheitert, sagt Gärtner. Dennoch soll ihr Traum nicht ausgeträumt sein. Gemeinsam mit Mitstreitern von damals möchte Gärtner die Ranch neu aufbauen. Dafür sucht sie weitere Unterstützer – und eine Fläche im Bremer Umland. Im kommenden Jahr will sie starten und einen Verein gründen.

Die Bremerin kann sich vorstellen eine brachliegende Fläche zu pachten, mindestens fünf Hektar groß. Da sie vorhat, etwas Langfristiges aufzubauen, sei eine spätere Kaufoption ideal. Ideen hat Claudia Gärtner zur Genüge. Sie füllen etliche Seiten ihres Notizheftes – und die Liste wächst immer weiter. Eine Tierklappe soll es geben sowie eine Weide, wo Pferde anonym abgegeben werden können. Eine Hundewiese und ein Katzenhaus kann sich Gärtner vorstellen. Ein Tagungsraum könnte entstehen und ein Hofcafé, das auch als Vereinslokal dient, schwebt ihr vor. Wenn sich dann auf dem Gelände noch ein Tierarzt mit seiner Praxis ansiedeln würde, wäre das aus Gärtners Sicht perfekt. „Es wird auf mehreren Beinen stehen. Ich kann das nicht alles alleine wuppen“, sagt sie. Immerhin sei sie ja auch noch beruflich eingespannt.

Auf der bisherigen Paradise Ranch konnten Tierschützer Patenschaften für alte, misshandelte oder verhaltensauffällige Tiere übernehmen. Das soll auch bei der Wiederauflage möglich sein. Bei dem Projekt geht es Gärtner um Schutz und Therapie der Tiere sowie deren eventuelle Neuvermittlung.

Die Stallgemeinschaft der Paradise Ranch bestand einst aus rund zehn Mitgliedern. Lagerfeuer gab es, Halloween wurde auf der zweieinhalb Hektar großen Fläche gefeiert. Mitte der 1990er-Jahre war es kein geringerer als Asti, ihr inzwischen 23 Jahre alter Wallach, der Claudia Gärtner auf die Idee brachte, Tieren Raum zu geben, die sonst keinen hätten. Ihr Pferd sollte nicht zu früh zum Wallach werden, es war schwer, ihn in einem Stall mit anderen unterzubringen. Claudia Gärtner suchte also ein Stück Land und Einsteller, mit denen sie es teilen konnte. Immer mehr Tierschützer fragten bei der ausgebildeten Tierheilpraktikerin an. So kam auch Kalya auf die Ranch, die als reine Zuchtstute den Kontakt mit Menschen nicht gewohnt war. Erst auf der Ranch lernte sie ihn.

Ist eine Fläche für die neue Paradise Ranch gefunden, möchte Claudia Gärtner viel selbst machen, um sie nach ihren Vorstellungen zu gestalten. „Ich möchte dort viel muddeln“, sagt sie, strahlt dabei so viel Entschlossenheit aus, als wäre der Pferdeschutz- und Therapiehof schon Wirklichkeit. Und Gärtner ist eine Macherin. Lastwagen kann sie fahren, Stapler auch, sie hat einen Kettensägenschein, engagiert sich ehrenamtlich beim THW. Noch gibt es ihre Pläne nur auf Papier. Gärtner, die sich für ihr Herzensprojekt einen Standort mit guter Verkehrsanbindung wünscht, ist sicher aber sicher: „Mein Traum wird bleiben. Eines Tages finden wir den idealen Ort.“

Wer Kontakt mit Claudia Gärtner aufnehmen möchte, kann sich per E-Mail an gaertnerint@gmx.de wenden.