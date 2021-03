Projekt der ersten Wochen: Zusammen mit anderen hat Malte Kasper im Jugendtreff ein Shuffle-Board gebaut. (Eike Wienbarg)

Stuhr-Moordeich. Im Moordeicher Jugendtreff No Moor gibt es ein neues Gesicht: Seit Beginn des Jahres gehört der 30-jährige Malte Kasper zum Team. Er tritt damit die Nachfolge von Andrea Schattner an, die nach jahrelanger Mitarbeit im Jugendtreff in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist, wie Silke Amrhein, Leiterin des No Moor, berichtet.

Für Kasper ist die neue Stelle ein Schritt „zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Anfängen“, wie er selbst sagt. Geboren in Bremen ist Kasper in Moordeich aufgewachsen. Dort besuchte er auch die Grundschule, die nur unweit vom No Moor entfernt liegt. Zum Abitur ging es dann an die Kooperative Gesamtschule in Brinkum. Danach wechselte Kasper an die Universität Bremen. 2017 schloss er dort einen Doppel-Bachelor in Erziehungs- und Bildungswissenschaften sowie im Fach Kunst, Medien und ästhetischer Bildung ab.

Bereits während des Studiums arbeitete Kasper nach eigenen Angaben für den Verband Deutscher Jugendherbergen. Dort war er selbstständig als Teamleiter für Gruppen tätig. „Alles im Großraum Bremen und Niedersachsen“, wie er berichtet. Nach seinem Abschluss ging er dann als Streetworker und Sozialarbeiter zum Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja) in Bremen. „Dort habe ich vor allem mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet“, erzählt Kasper. Nun also der Wechsel zurück in die Heimat. „Meine ganze Familie lebt hier. Es ist ein Fleckchen Erde, mit dem ich mich gut identifizieren kann“, sagt Kasper, der aktuell aber noch in Bremen wohnt.

Im No Moor möchte er nun seine Kompetenzen einbringen. Einer seiner Schwerpunkte ist dabei der Bereich Graffiti und Street-Art, erzählt Kasper. Gemeinsam mit den Jugendlichen möchte er dieser Leidenschaft nachgehen. Street-Art sei für viele Jugendliche ein Kunstgattung, die sie sich selbst aneignen und mit der sie früh in Kontakt kommen. Um diese aber auch in legale Bahnen zu lenken, bedürfe es geeigneter Plätze. So gebe es an der Funsport-Anlage in Brinkum oder auch an der Fanger Straße in Heiligenrode bereits Flächen zum Sprühen. „Die Flächen reichen aber nicht aus“, findet Kasper.

So müsse es auch Bereiche geben, wo die Bilder länger stehenbleiben und damit Identität stiften können, sagt der neue Jugendtreff-Mitarbeiter. Er denkt dabei zum Beispiel an leerstehende Hallen oder Firmengelände. Daraus könnten dann auch Veranstaltungen erwachsen. Daher möchte Kasper auch Kontakte zu den Street-Art-Festivals in der Region knüpfen. „So könnten wir Kontakte zu anderen Künstlern schaffen“, sagt Kaper, der aber auch die analoge Fotografie als sein Steckenpferd bezeichnet.

Der Ansatz passe gut ins Konzept des No Moor, findet Leiterin Silke Amrhein. Vor Ort gab es immer wieder Projekte zum Thema Graffiti. Auch in den Osterferien soll es wieder ein Angebot mit dem Künstler Jesse Himme geben. Ansonsten gebe es auch gute Kooperationen mit dem Stuhrer Bauhof, wenn es um Fragen für Plätze für Graffiti gehe, so Amrhein weiter.

Ein zweiter Schwerpunkt von Malte Kasper ist der Sport. Vor allem das Thai-Boxen. Dafür ist er auch Trainer für Kinder und Jugendliche in Bremen. „Sport ist immer ein guter Ansatz, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten“, weiß Kasper aus seinen Erfahrungen zu berichten. Neben dem Auspowern vermittle der Sport auch Werte wie zum Beispiel den Respekt vor dem Gegner, wie Kasper sagt. Für den Ferienspaß plant er kleine Outdoor-Übungen mit Liegestützen oder Seilspringen. Solche Angebote würden auch online funktionieren, sagt Silke Amrhein mit Blick auf die Corona-Pandemie, in der das Team vor allem versuche, nicht den Kontakt zu den Jugendlichen zu verlieren. Wichtig sei es daher, die Kinder in den digitalen Plattformen abzuholen und trotzdem an den Jugendtreff und die Realität zu binden, so Amrhein.

„Ich möchte gerne der Ansprechpartner sein, den ich nie hatte“, sagt Kasper über den Anspruch an seine Arbeit im No Moor. Um diesem gerecht zu werden, bietet die Pandemie derzeit aber eine schwierige Grundlage. „Quantitativ hält sich der Kontakt in Grenzen“, erzählt Kasper aus seinen ersten Monaten im No Moor. Er habe sich aber zum Beispiel schon in den Abschluss-Klassen der angrenzenden Lise-Meitner-Schule vorgestellt. Auch war das No-Moor-Team in den vergangenen Wochen vermehrt an den Treffpunkten der Jugendlichen wie der Skateranlage oder den Spielplätzen unterwegs. So gehe es relativ schnell, Kontakte zu knüpfen, sagen Kasper und Amrhein. „Die Jugendlichen sind gut vernetzt. Das geht schnell herum, wenn es ein neues Gesicht gibt“, sagt die No-Moor-Leiterin.

Amrhein ist dabei froh über ihren neuen Kollegen: „Er bringt Fähigkeiten mit, die wir bisher so noch nicht hatten“, sagt sie über Kasper. Auch Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte freut sich nach eigenen Angaben sehr über das „Stuhrer Gewächs“ im No Moor. „Herr Kasper bringt tolle Sachen mit“, sagt er.