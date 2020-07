Cimbi ist eher ein Gefährte für Hundehalter mit Erfahrung. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Seit März vergangenen Jahres ist der Rüde Cimbi wieder Bewohner des Tierheims Arche Noah. Die Brinkumer Einrichtung möchte ihn vermitteln. „Cimbi ist nicht so einfach„, sagt Mitarbeiterin Joana Alisch. Der sieben Jahre alte Hund habe ein selbstbewusstes Wesen. Bei Futter und Spielzeug zeige er etwas Aggressivität. Außerhalb seines Reviers sei Cimbi sehr sozial. Er wird auch von Alisch als anhänglich, verkuschelt und verspielt beschrieben. „Im häuslichen Bereich konzentriert sich Cimbi nur auf eine Person“, so die Mitarbeiterin weiter. Kinder und Artgenossen werden im Umgang mit dem Hund nicht empfohlen. Hundeerfahrung sei bei den zukünftigen Haltern wichtig. Cimbi ist laut Alisch an den Maulkorb gewöhnt. In der Vergangenheit wurde der Rüde kastriert.

Weitere Auskünfte zu Cimbi gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de zu finden.