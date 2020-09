Der Stuhrer Wespenberater Erich Sigloch hat einen speziellen Umsiedlungskasten selbst entwickelt (Fotos: Desiree Bertram)

Verschiedene Nester in unterschiedlichen Formen und Farbrichtungen hängen nebeneinander im Keller der Wassermühle auf dem Gut Varrel. Eines eher größer und gelblich-beige, daneben ein weiteres kleines, eher grau-braunes Nest. Manche von ihnen haben eine Art Muster. Erich Sigloch kann sie alle unterscheiden. Gemeinsam mit seinem Kollegen Heiner Wolfrum ist er als ehrenamtlicher Wespenberater für die Gemeinde Stuhr tätig.

„Die Sächsische Wespe ist meine absolute Lieblingswespe. Die wird am meisten gemeldet“, erzählt Sigloch, während er auf ein kleineres, gräuliches Nest zeigt. Die Wespenart ist eine von den rund zehn in der Region lebenden Arten und nistet oft in Garagen oder Geräteschuppen. „Diese Art ist nicht lästig, weil ein Volk nur aus ungefähr 200 Tieren besteht und die Lebensdauer nicht besonders lang ist“, sagt der Wespenberater. Die Wespennester bauen die Tiere aus feinen, geraspelten Holzstücken, die mit dem Speichel einzeln zusammengeklebt werden.

In diesem Jahr sind bei Sigloch bisher lediglich 60 Fälle eingetrudelt, von denen nur sehr wenige Umsiedlungen waren – ganz anders als im Rekordjahr 2018. Für die Umsiedlungen von Wespen hat Sigloch einen speziellen Umsiedlungskasten entworfen, der in zwei Bereiche geteilt ist. „Unten werden fliegende Wespen eingesaugt und im oberen Bereich wird das abgeschnittene Nest befestigt. In der Mitte zwischen den Bereichen ist eine durchsichtige Plexiglasscheibe, die ich rausziehen kann“, erklärt er. Damit sich die Tiere nicht verletzen, hat der Ansogschlauch einen Durchmesser von fünfeinhalb Zentimetern. Diese Umsiedlungskästen hat der Wespenberater in verschiedenen Größen, da die Nester je nach Wespenart stark vom Umfang variieren. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich so etwas erfunden habe“, sagt Sigloch mit einem Lächeln. Oft lassen sich aber auch andere Lösungen finden, als das Nest umzusiedeln – das sei vom Standort sowie von der Bedrohung für Menschen abhängig.

Die ersten Anrufe erreichen Sigloch in der Regel Mitte Mai. Doch meistens stellt er fest, dass es sich dann um Mauerbienen und nicht um Wespen handelt. Wenn jemand ein Wespennest entdeckt oder zumindest den Verdacht hat, sollte derjenige besser nicht selbst beigehen. „Am besten ist es, wenn man dann mit einem Wespenberater spricht. Man sollte die Gesetze einhalten und bedenken, dass diese Tiere auch einen Nutzen für uns haben. Einen Schädlingsbekämpfer zu holen, sollte immer die letzte Option sein“, betont er und appelliert: „Es ist wichtig, dass die Leute in ihren Eingangsbereichen, Balkonen oder Terrassen überprüfen, ob es irgendwo Lücken gibt. Solche Hohlräume oder Fugen sollten mit Silikon oder Bauschaum gestopft werden, damit dort keine Nester gebaut werden können.“ Diese Vorsorge sollte bis zum Monat März gemacht werden.

Sigloch ist bereits seit rund 30 Jahren als Wespenberater tätig und sucht für die Zukunft einen Nachfolger: „Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch machen werde“, sagt er. Ideal wäre für ihn ein Imker, der sich dieser Aufgabe annehmen möchte. Dennoch könne die Aufgabe jeder machen, der sich engagieren möchte und keine Angst vor dem ein oder anderen Stich hat. „Man muss schon mutig sein und man kann nie vorsichtig genug sein“, sagt Sigloch. Bei jedem Auftrag können unerwartete Dinge passieren.

Der Tierliebhaber widerspricht dem Vorurteil, dass Wespen aggressiv seien: „Generell tun sie nichts, erst wenn sie sich angegriffen oder bedroht fühlen.“ Dem stimmt auch Weyhes ehrenamtlicher Insektenbetreuer Heiko Janßen zu: „Sie werden eigentlich nur unangenehm, wenn man nicht ruhig ist und zum Beispiel mit den Händen herumfuchtelt. Viele wissen auch nicht, dass Wespen fast alles verschwommen sehen und erst nah dran scharf sehen können – sie sind nicht aggressiv, sondern quasi kurzsichtig.“ Auch der Nutzen von Wespen sollte nicht vergessen werden: „Wespen fangen ja auch Fliegen und Mücken“, sagt Janßen.

Die beiden Weyher Insektenbetreuer Heiko Janßen und Ulrike Kunze hatten in diesem Jahr zusammen nur rund 70 Fälle. (Désirée Bertram)

Seit dem vergangenen Jahr wird der Weyher Insektenbetreuer nun auch von Ulrike Kunze unterstützt. Beide sind ebenfalls beim Nabu aktiv. Kunze betont, dass es auch wichtig ist, den rechtlichen Aspekt zu beachten: „Man muss die Auflagen einhalten. Gerade im Fall von Hornissen benötigt man eine Genehmigung, um das Nest beseitigen zu dürfen.“

Am Ende der Saison werden die Wespen noch mal aktiver, weil die Völker ausschwärmen und auf der Suche nach zuckerhaltiger Nahrung sind, erklärt Janßen. „Besonders gerne mögen sie reifes Obst“, sagt er. In diesem Jahr haben die beiden Weyher Wespenberater bis jetzt circa 70 Fälle gehabt. Insbesondere von der Verwendung von Insektengiften rät Janßen ab, da diese Allergien hervorrufen können: „Gift wird immer runtergespielt, aber man sollte sich das wirklich gut überlegen.“ Seitdem in den Medien über das Thema Insektensterben berichtet wird, stelle er bei den Menschen aber auch ein zunehmendes Verständnis fest.

Zur Sache

Folgende ehrenamtliche Insektenbetreuer sind im Nordkreis Diepholz insbesondere für Wespen, Hornissen, Bienen und Hummeln zuständig:

In Stuhr sind Erich Sigloch, telefonisch unter 0 42 21 / 3 05 60, und Heiner Wolfrum, unter 04 21 / 56 09 94 sowie mobil unter 01 71 / 1 14 69 54 erreichbar.

Bei Heiko Janßen können sich Hilfesuchende aus Weyhe unter 04 21 / 80 34 66 und bei Ulrike Kunze per E-Mail an ulrike.kunze@kabelmail.de sowie telefonisch ab 16 Uhr unter 0 42 03 / 7 00 52 08 melden.

In Bassum ist Norbert Tilger per E-Mail an imkerei-am-klosterbach@web.de oder telefonisch unter 0 42 49 / 9 99 79 06 oder 01 52 / 31 71 54 84 Ansprechpartner in Sachen Insekten.

Für Syke sind Henning Greve, erreichbar unter 0 42 42 / 30 90, und Jean-Louis Jullien, über E-Mail an jljullien@web.de und telefonisch unter 0 42 42 / 32 75 erreichbar, zuständig.

Twistringens Instektenbetreuerin ist Anke Conradi. Sie kann per E-Mail an imkerei@conradi.de oder mobil unter 01 79 / 3 66 60 77 kontaktiert werden.

Eine Gesamtübersicht über alle Insektenbetreuer im Landkreis Diepholz gibt es online unter www.diepholz.de über den Reiter Bauen und Umwelt, Naturschutz und dann Artenschutz.