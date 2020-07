Katze Brummer ist anfangs oft ein wenig schüchtern. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Das Tierheim Arche Noah möchte derzeit eine Freigängerin an neue Halter vermitteln. Laut Mitarbeiterin Janina Walter ist Katze Brummer circa zwei bis drei Jahre alt. Anfangs sei sie zwar oft noch etwas schüchtern, aber wenn sie einen mag, kommt sie auch gern zum Kuscheln. „Für Brummer suchen wir ein ruhiges Zuhause", erklärt Walter. Wenn Kinder im Haus sind, sollten diese schon ungefähr 14 Jahre alt sein.

Am besten wäre für Freigängerin Brummer der Umzug in ein ländliches Gebiet. Gegenüber ihren Artgenossen ist die Katze recht zurückhaltend. Brummer wird als sanft und sensibel bezeichnet. Sie versteckt sich daher gerne in Höhlen. Darum benötige sie auch eine längere Eingewöhnungszeit. Mit Futter sei sie aber bestechlich. Die Katze beiße und kratze nicht. Brummer wurde in der Vergangenheit kastriert.



Weitere Auskünfte zu Brummer gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind derzeit donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr vor Ort. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71, über die auch Termine vereinbart werden können, sowie online unter www.tierheim-arche-noah.de.