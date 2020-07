Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Unbekannte haben auf einem Parkplatz am Gut Varrel an der Straße Varreler Feld die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen und Wertsachen aus den Fahrzeugen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.10 und 9.10 Uhr die Seitenscheiben an der Beifahrerseite eines Mercedes sowie eines BMW ein. Aus dem Mercedes wurde ein mobiles Navigationsgerät gestohlen, aus dem BMW eine Handtasche. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.