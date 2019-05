Kurze Aufwärm-Runde: Zunächst mussten die Bewerber André Uzulis (von links), Stephan Korte und Frank Holle unter anderem aufschreiben, welchen Ortsteil sie persönlich am spannendsten finden. (Dinev)

Vor allem zwischen den Bürgermeisterkandidaten Stephan Korte (unabhängig, unterstützt von SPD und Grünen) und Frank Holle (CDU) kam es im Verlauf der Veranstaltung immer wieder zu Sticheleien. Doch die rund 130 Interessierten schienen am Donnerstagabend nicht in das Hotel Bremer Tor in Brinkum gekommen zu sein, um sich einen verbalen Schlagabtausch anzuhören. Stattdessen forderten die Gäste des WK-Talk insbesondere eines von den drei Kandidaten, die derzeit um das höchste Amt in der Gemeinde Stuhr buhlen: Profil zeigen. Die Gelegenheit dazu hatten André Uzulis (FDP), Holle und Korte zunächst beim locker gehaltenen Einstieg, moderiert von Sebastian Kelm, Redaktionsleiter der REGIONALEN RUNDSCHAU. Die Anwärter auf den Chefposten der Gemeindeverwaltung sollten sich auf Pappkarten äußerst kurz fassen – mit nur einem Wort. Da ging es etwa darum, die größte persönliche Schwäche offenzulegen und sie anschließend knapp zu erläutern. Ob das dazu geführt hat, dass der eine oder andere Wähler aus Stuhr noch einmal umschwenkt oder gar seinen Favoriten ausgemacht hat, entscheidet sich spätestens am Wahltermin, 26. Mai. Einen ausführlichen Bericht zur Podiumsdiskussion lesen Sie in unserer Ausgabe am Sonnabend.