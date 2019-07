Das dargebotene Repertoire des jungen A-cappella-Chores von den Philippinen bewegte sich über viele Genre-Grenzen hinweg. Imusicapella haben internationale Bühnenerfahrung, das war in der Leester Marienkirche deutlich spürbar. (Janina Rahn)

Weyhe-Leeste. Ein unvergessliches Konzerterlebnis auf höchstem Niveau hat der philippinische Chor Imusicapella den Zuhörern in der Leester Marienkirche bereitet. Und um es vorweg zu nehmen: Der junge Chor, dessen 18 Sängerinnen und Sänger zwischen 17 und 27 Jahre alt sind, überraschte die Besucher am Montag mit einem vielfältigen Repertoire. Es reichte von kirchlicher Musik über Chormusik der Renaissance und Volksmusik bis hin zu Popmusik. Da traf Klassik auf amerikanischen Gospel, sakrale Gesänge auf experimentelle Untertöne.

Unter Leitung ihres leidenschaftlichen und wohl auch ehrgeizigen Dirigenten Tristan Caliston Ignacio begeisterten die Protagonisten nicht nur mit unerwarteter Stimmgewalt, sondern auch mit ihrem natürlichen Charme. In verschiedenen Formationen verstanden es die Sängerinnen und Sänger, das Publikum zu betören, immer wieder wechselten sie ihre Positionen, was für unterschiedliche Klangvariationen sorgte.

Fasziniert verfolgte das Publikum wie der „Circle Of Life“ Einzug ins Gotteshaus hielt. Philippinisch wurde es bei Francisco Felicianos Komposition „Pamugun“, einem Lied, das das Gespräch zwischen einem Jäger und einem Spatzen beschreibt. In der Sprache der Provinz gleichen Namens stellten die Sänger das aufgeregte Gezwitscher des Vogels gegen den sonoren Ton des Waidmanns. Starke Kontraste dazu bot Felix Mendelssohns „Herbstlied“. Frenetischer Applaus prägte das „Dream Of A Better World“.

In „Que Rico e! (Mambo)“ des Kubaners Guido Lopez-Gavilan entwickelte sich ein akustisches Panorama mit Klängen einer aufgeregten Großstadt, rumorendem Straßenverkehr und lärmenden Menschenmassen. Nach dem vom Publikum gefeierten herzergreifenden „Only You“ konnten nochmals große Stimmen solistisch hervortreten. Mit dem Song „Seasons Of Love“ setzten die Protagonisten einen weiteren Kontrastpunkt. Beeindruckend war die sehr dezente, verinnerlichte Sensibilität, das immer wieder nötige Zurücknehmen anstelle des hierzulande verbreiteten opulenten Chorklangs.

Auf den Philippinen gehören Chorformationen zur nationalen Identität und gelten als wichtiges internationales Aushängeschild. Dazu zählt sich auch der Chor Imusicapella, seines Zeichens das Aushängeschild der Diözese der Stadt Imus – einer Stadt am südlichen Rand der philippinischen Hauptstadt Manila. Der Kirchenchor besteht aus Studenten und jungen, aufstrebenden professionellen Vokalisten, finanziert sich selbst, konzertiert in verschiedenen Kirchen seiner Region in regelmäßigem Turnus, stellt sich Wettbewerben und produziert Aufnahmen. Und obwohl der Chor erst im Jahr 2002 gegründet wurde, hat er bereits elf internationale Konzertreisen gemacht. Auf seiner diesjährigen Europatournee hat Imusicapella bereits beim vierten internationalen Choral Competition Ave Verum in Baden den ersten Preis und beim 16. Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf den zweiten Platz gewonnen.

Derzeit werden die Sängerinnen und Sänger von Syker Familien beherbergt, erzählte Ulrich Ellinghaus, der sich als Vorstandsvorsitzender des Fördervereins für Gospel- und Kirchenmusik vorstellte. Der Syker ist Ansprechpartner, hat Kontakt zu Marienkirchen-Kantor Sören Tesch gesucht, um auch einen Auftritt in Leeste anzubieten. Und wer das Ensemble erlebte, dürfte durch eine nachhaltig eindrucksvolle musikalische Beschreibung philippinischer Lebensart beeindruckt gewesen sein.

Ein spannendes Programm, das vom Publikum gefeiert wurde. Quirlige Stimmen und solistische Einlagen prägten das auf hohem Niveau stehende Konzert. Stehende Ovationen waren der Lohn. Wer sich Imusicapella anhören möchte, hat an diesem Mittwoch, 24. Juli, in der Christuskirche Syke ab 19 Uhr dazu Gelegenheit.