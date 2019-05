Auch Filmmusik sorgte beim achten Brinkumer Stiftungskonzert mit drei Instrumentalisten und drei Chören für klangliche Abwechslung. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Orgelspiel und Trompetenklänge von der Empore, Auftritte von Chören und Ensemble überwiegend im Altarraum: Die Brinkumer Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ wurde am Sonntagnachmittag kurzweilig zum Konzertsaal. Erneut hatten die Verantwortlichen um Pastor Marc Heinemeyer und den Kirchenvorstand zu ihrem Stiftungskonzert „Stiftungsklänge“ eingeladen, in diesem Jahr zum insgesamt achten Mal. „Wir wollen auch jüngeren Künstlern ein Forum bieten und danke sagen,“ sagte Heinemeyer und erklärte nicht ohne Stolz, wie viel bereits mit den Stiftungsgeldern finanziert werden konnte.

Den Auftakt übernahm das zwölfköpfige Bläserensemble Eine BriSe Blech mit unterschiedlichen Songs. Darunter das „A Whiter Shade Of Pale“, der Nummer-eins-Hit der britischen Band Procol Harum. Eine von Johann Sebastian Bach inspirierte Melodie. Die Geschichte des Liedes nimmt ihren Anfang am Ende einer wilden Party im Jahr 1967. Der Nachtclub-Besitzer Guy Stevens sagt nach einer durchzechten Nacht zu seiner Frau: „Oh Mann, Schatz, du bist ja bleicher als bleich.“ Das hört Keith Reid von der britischen Band Procol Harum. Ein guter Songtitel, denkt er sich: „Bleicher als bleich“, „A Whiter Shade Of Pale“. Eher leisere Töne waren zuvor mit dem „Arioso“ von Anne Weckeßer und dem alten Kirchenlied und neu interpretiert vom deutschen Kirchmusiker Christoph Georgii „Ich bin bei euch alle Tage“.

Das Ensemble unter Leitung von Michael Schmidt eröffnete nicht nur das Konzert, sondern beschloss die Musikveranstaltung, die immer wieder unter die Haut ging. Nicht weniger beeindruckend gestalteten sich für das Publikum die Auszüge aus Mussorgskis „Das große Tor von Kiew“ sowie das Konzert „Es-Dur“ des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini (1801-1835) mit Thomas Gerlach an der Trompete, direkt von der Empore. Gerlach bekam wie der Brinkumer Chor Magnificat Unterstützung von der bekannten Konzertorganistin aus Hannover, Imke Marks. Bei der fünfköpfigen Gruppe Magnificat unter der Leitung von Britta Eidens standen neben Stücken von Friedrich Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) und Volksliedern in Sätzen von Peter Knaak Psalmen von Louis Lewandowski (1821–1894) auf dem Programm, Lewandowski gilt als einer der größten Vertreter der sakralen jüdischen Musik. Die ersten Lieder kamen von der Empore und schafften mit dieser eindrucksvollen und stimmungsgeladenen Dramaturgie die perfekte Atmosphäre für ihren Auftritt: ein kleiner Chor mit besonderen Stimmen.

Iris Rose und die Heiligenroder Jungbläser gestalteten ihren Auftritt mit vielen populären Stücken wie „Fluch der Karibik“, „Eine Insel mit zwei Bergen, „Nationalhymne“ oder „Europafanfare“ besonders lebendig, als weitere Solistin an der Orgel überzeugte die Schülerin Maria Magdalena Frey mit der Filmmusik „Downtown Abbey“ von John Lawrence Lunn. Das gefiel dem Publikum, diese Kombination aus Klassik und Weltmusik kann man mittlerweile getrost eine Konstante der Stiftungskonzerte nennen: Erneut waren die Kirchenbänke gut gefüllt.

„Eine schöne Abwechslung an diesem sehr warmen Nachmittag“, war schon vor Konzertbeginn zu hören. Jede Menge Applaus gab es immer wieder, besonders viel Anerkennung ernteten die jungen Musiker.