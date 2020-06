Ortsumgehung Brinkum ab Montag gesperrt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sanierung der B 51 startet früher

Alexandra Penth

Die Sanierung des ersten Teilabschnitts der B 51 in Stuhr erfolgt früher als zunächst angekündigt. Die Arbeiten an der Ortsumgehung Brinkum starten bereits am Montag, 6. Juli.