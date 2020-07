Die Sperrung beginnt an der Kreuzung zwischen Delmenhorster Straße und der B 51 in Seckenhausen. (Vasil Dinev)

Die Sanierung der Bundesstraße 51 im Bereich Stuhr hat am Montag begonnen. So wurde die Ortsumgehung Brinkum im Bereich zwischen der Kreuzung Delmenhorster Straße in Seckenhausen und der Auffahrt zur Bundesstraße 6 abgesperrt. In den kommenden Wochen soll in diesem Bauabschnitt die Fahrbahnoberfläche erneuert werden. Geplant ist, dass die Arbeiten am Freitag, 24. Juli, abgeschlossen werden. Wegen der Vorschriften im Arbeitsschutz sind die Arbeiten nur unter Vollsperrung möglich, heißt es. Die Umleitungsstrecke führt aus Richtung Bassum kommend über die B 322 (Delmenhorster Straße) bis nach Angelse, dann weiter über die B 6 bis zur Kreuzung B 6/B 51. Aus Richtung Bremen kommend wird der Verkehr geleitet über die B 6 bis Angelse, dann rechts auf die Delmenhorster Straße bis zur Kreuzung B 322/B 51. Der Kreuzungsbereich Ortsumgehung/Diepholzer Straße ist während der Arbeiten nicht passierbar. Die Haltestellen Auf dem Jochen und Twistringer Straße können nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle soll es an der Bassumer Straße in Höhe der Straße Im Moor geben. Fragen zur Bauausführung beantwortet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV), Geschäftsbereich Nienburg, telefonisch unter der Rufnummer 0 50 21 / 60 60 oder per E-Mail an die Adresse poststelle-ni@nlstbv.niedersachsen.de. Fragen zur Verkehrsregelung werden unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 51 03 oder per E-Mail an j.brinkmann@stuhr.de von der Gemeinde Stuhr beantwortet.