Derzeit wird noch an der Schule gewerkelt. Die KGS Leeste soll 2022 fertig saniert sein. (Michael Braunschädel)

Schon Anfang August hatte es das Planungsteam rund um die Sanierung der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste verlauten lassen: Die angesetzten Kosten von bis dato rund 16 Millionen Euro können nicht eingehalten werden. Inzwischen steht fest: Die Schulsanierung wird 2,5 Millionen Euro teurer als bisher geplant.

„Das tut jetzt natürlich weh“, sagte Architektin Tanja Remke in ihrem Bericht in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend. „Das war auch so nicht geplant“, gestand sie. Bei der jüngsten Begehung der Schule hatte sie bereits mitgeteilt, dass der Zustand von Teilen des Unterbodens, des Estrichs also, für negative Überraschungen und damit auch für die nun erhöhten Kosten gesorgt hatte. „Das konnten wir in der Planungsphase nicht absehen“, erklärte sie. Während der Arbeiten hatte sich dann auch gezeigt, dass der Estrich teilweise nicht mehr brauchbar war und der Erhalt eben wegen jener schlechter Bestandsqualität nicht möglich gewesen sei.

Der Posten „schlägt tatsächlich schwer zu Buche“, sagte Remke und erläuterte die weiteren kostenerhöhenden Faktoren, darunter auch die Schadstoffsanierung. Ihren Angaben zufolge habe es Gutachten gegeben, die bescheinigt haben, dass es keine Belastung durch Schadstoffe gebe. Dann aber seien alle eines Besseren belehrt worden, sagte sie. Festgestellt worden seien kleinere Mengen Asbest, dazu sogenannte KMF-Fasern, also künstliche Mineralfasern, die häufig als Dämmstoff benutzt werden. Fällig wurden deshalb eine Feinreinigung, das Abkleben der Bestandswände, damit versprühtes Bindemittel diese nicht zerstört, sowie abschließende Messungen vorgenommen.

Ein weiterer Faktor bei den gestiegenen Kosten waren Mehrmengen bei der Lüftungsdemontage. Dort musste, so Remke, mehr herausgenommen werden, als geplant. Auch das Zurücksetzen von Sohlplatten und das vielfache Durchbrechen dieser durch die naturwissenschaftliche Ausstattung sowie Arbeiten an der Fassade von Bestandswänden wirkten sich negativ auf die Kosten aus. „Das waren Dinge, die im Vorfeld betrachtet worden sind“, sagte Remke. „Trotzdem oder gerade deshalb waren diese Mehrkosten nicht vorhersehbar und die Behebung dieser Punkte ist unabdingbar“, teilte sie mit. Prozentual liegt die Kostensteigerung bei rund 15 Prozent.

Zum Abfedern der Mehrkosten soll nun geschaut werden, wo Einsparpotenziale bestehen. Diese schätzte Remke allerdings als gering ein. Ein Weg könnten Nachverhandlungen der kritischen Positionen sein, aber auch Neuausschreibungen von Aufträgen, beispielsweise bei brandschutzrelevanten Maurer- und Betonarbeiten. „Wir haben eine Situation, dass wir finanziell nicht auf Rosen gebettet sind“, sagte Bürgermeister Frank Seidel, der sich um so mehr bei den politischen Vertretern bedankte, weil diese „unisono“ hinter der Finanzierung des unerwarteten Mehraufwands gestanden hätten.

Den zeitlichen Ablauf betreffend äußerte sich Remke wie bereits Anfang August positiv. „Wir sind gut im Zeitplan, sofern Corona nicht noch einmal zuschlägt“, sagte sie. In der jüngsten Vergangenheit allerdings konnten manche Arbeiten aufgrund der pandemiebedingten Abwesenheit der Schüler vorgezogen werden, insbesondere lärmintensive. Regulär laufen die Arbeiten parallel zum Unterricht. „Aus heutiger Sicht“, sagte Remke, könne die endgültig geplante Fertigstellung bis 2022 eingehalten werden.

Überwiegend erntete die Sanierung in der Sitzung aber insgesamt lobende Worte von Seiten der Elternschaft, der Ausschussmitglieder und aus dem Publikum. Michael Krutschke, Lehrervertreter und stellvertretender Direktor der KGS Leeste, vermeldete aus dem Kollegium schon jetzt einen „Unterschied wie Tag und Nacht“, was das Arbeiten in den bereits fertigen Teilen der Schule angeht. Unterricht in den alten Räumen sei inzwischen unbeliebt. Das sei wegen der Akustik „extrem anstrengend“. Die helle und großzügigere Gestaltung der Jahrgangstrakte samt Lernlandschaften und Unterricht bei offenen Türen wirke sich zudem positiv auf Schüler wie Lehrer aus, ergänzte Remke. „Das pädagogische Konzept ist wirklich hervorragend umgesetzt“, sagte Krutschke.

Tablets für Schulen

Eher nicht um ein pädagogisches Konzept, sondern um die digitale Versorgung von Schülern ging es bei der Verteilung von 263 Tablets, die die Gemeinde für Schulen „zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms des Bundes und der Länder für digital gestützten Unterricht“ mit Fördermitteln einer entsprechenden Richtlinie anschaffen konnte. „Die Geräte sind für Familien mit Kindern, die technisch schlecht ausgestattet sind“, erklärte Krutschke auf Nachfrage eines Ausschussmitglieds und ergänzte, dass es dabei darum gehe, dass Kinder am Homeschooling teilnehmen können. Allerdings können aktuelle nicht alle lehrmittelbefreiten Schüler versorgt werden. Eine Abfrage im Vorhinein hatte einen Bedarf von 394 Geräten ergeben, mit dem zugewiesenen Geld in Höhe von 115 700 Euro allerdings konnten lediglich besagte 263 I-Pads angeschafft werden. Auf Nachfrage erklärte Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit, dass über eine weitere Anschaffung politisch entschieden werden müsste, sofern nach einer weiteren Verteilung nicht beantragter Mittel unter den antragstellenden Schulträgern die Gemeinde kein weiteres Geld erreichen würde.