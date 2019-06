Im März sprengten bislang unbekannte Täter den Automaten und zerstörten damit auch den SB-Pavillon in Dreye. (NONSTOPNEWS)

Weyhe-Dreye. Der bei der Sprengung des Geldautomaten im März 2019 zerstörte SB-Pavillon der Kreissparkasse Syke im Weyher Ortsteil Dreye wird nicht wieder aufgebaut. Das teilt jetzt Ralf Warneke aus der Marketingabteilung der Kreissparkasse mit. „Nach der Zerstörung durch Täter, denen im Frühjahr dieses Jahres mehrere Geldautomaten in der Region zum Opfer gefallen waren, musste eine Entscheidung getroffen werden“, sagt er zur Begründung. Der Pavillon selbst hatte bei der Tat Feuer gefangen und einen irreparablen Schaden erlitten. „Er ist inzwischen abgebaut worden. Der Geldautomat wurde ebenfalls zerstört“, so Warneke weiter.

Die Geschäftsstelle Dreye wurde laut seinen Angaben 1960 gegründet und im Jahre 2001 in einen SB-Standort umgewandelt. Die Betreuung der Dreyer Sparkassenkunden durch Berater der Kreissparkasse finde seitdem vornehmlich in der Geschäftsstelle Kirchweyhe-Dorfstraße statt. „Die Nutzung des SB-Standortes hat indessen über die Jahre stetig abgenommen“, kann Warneke berichten. Die Anzahl der Verfügungen am Geldautomaten seien zuletzt „deutlich unterdurchschnittlich“ gewesen. Dabei sei nur die Hälfte der Verfügungen überhaupt von Kunden der Kreissparkasse Syke vorgenommen worden. „Das Nutzungsverhalten und das Verhältnis der laufenden Kosten zu den Erträgen lassen eine Fortführung des SB-Angebotes in Dreye daher nicht zu“, erklärt Warneke.

Der KSK-Vorstandsvorsitzender Günter Günnemann betont indes: „Die Bargeldversorgung unserer Kunden in Dreye ist durch die nur wenige Kilometer entfernte Geschäftsstelle Kirchweyhe-Dorfstraße weiterhin gewährleistet. Für Einzelfälle, in denen dieser Weg für eine Kundin oder einen Kunden nicht zu bewältigen sein sollte, werden wir in persönlichen Gesprächen selbstverständlich Lösungen finden.“ Insgesamt ist die KKS Syke mit fünf Standorten in Weyhe vertreten.