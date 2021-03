Feuerwehreinsatz

Schaum im Flusslauf alarmiert Anwohner

Esther Nöggerath

Weil sie Schaum in einem kleinen Flusslauf am Hexendeich in Moordeich entdeckten, haben Anwohner am Montag die Feuerwehr alarmiert. Die rückte an dem Morgen gleich dreimal aus.