Die Polizei musste am Mittwochnachmittag zu einem Spielplatz in Moordeich ausrücken, weil es dort zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen war (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein Jugendlicher ist am Mittwochnachmittag bei einem Streit auf einem Spielplatz in Moordeich verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Streit zwischen zwei Jugendlichen gegen 16.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Straße Im Ring. Der Betroffene wurde von seinem Kontrahenten im Gesicht und am Kopf verletzt. „Wer nun in diesem Fall Täter und wer Opfer ist“, konnten die Polizisten vor Ort nicht klären, heißt es. Von den weiteren Jugendlichen vor Ort habe es unterschiedliche Aussagen gegeben. Laut Polizei bestand unter den Anwesenden zudem auch „überwiegend keinerlei Interesse an der Aufklärung des Sachverhaltes“. Die Beamten nahmen die Personalien auf, erteilten Platzverweise und haben die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.