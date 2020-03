Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) (Björn Hake)

In der Samlandstraße in Brinkum hat sich sich ein noch unbekannte Täter durch eine nicht verschlossene Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Der Einbrecher entwendete aus dem Schlafzimmer im Erdgeschoss eine offen abgestellte Geldkassette. Darin waren laut Polizeibericht Bargeld und Schmuck enthalten. Zeugen werden gebeten, sich unter 04 21 / 8 06 60 bei der Polizei Weyhe zu melden.