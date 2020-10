Weyhes Bürgermeister Frank Seidel (links) und Gemeindearchivar Wilfried Meyer eröffneten die Ausstellung im Sudweyher Bahnhof. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Bunte Luftballons, selbstgebackene Geburtstagskekse und ein Programm, das selbstverständlich an die derzeitige Situation angepasst wurde: Der Sudweyher Bahnhof wird 110 Jahre, und dieser Anlass wurde jetzt passenderweise mit einem „kleinen Bahnhof“ zelebriert. Höhepunkt des Geburtstagswochenendes ist eine Ausstellung mit historischen Aufnahmen und ergänzenden Texten zu der 110-jährigen Kleinbahngeschichte sowie zur Entwicklung des Sudweyher Bahnhofs.

„Viel zu wenige wissen, was sich hier für ein Schmuckstück mitten im Wohngebiet befindet“, stellte Gemeindearchivar Wilfried Meyer während der Matinee am Sonntagvormittag fest. Dabei hat sich der Haltepunkt für Güter- und Personenverkehr auf der einstigen Bahnstrecke zwischen Hamburg und Paris sowie zwischen Bremen und dem Ruhrgebiet vor allem in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treff- und Veranstaltungsort für Jung und Alt entwickelt und ist auch Trauort in der Gemeinde Weyhe. Der Verein Sudweyher Bahnhof – Kunst und Kultur am Gleis hat das historische und denkmalgeschützte Gebäude in den vergangenen Jahren mit viel Liebe zum Detail saniert, renoviert und restauriert.

Große Feier nach Corona

Von dem ehrenamtlichen Engagement konnten sich die Besucher nun auch am Geburtstagswochenende überzeugen. „Ursprünglich hatten wir ein großes Bahnhofsfest mit Musik und allem Drumherum geplant“, berichtete die Vereinsvorsitzende Christine Burda. Coronabedingt haben sie und ihre Mitstreiter sich jetzt für den genannten „kleinen Bahnhof“ entschieden. „Das große Fest holen wir nach – entweder zum 115-jährigen Geburtstag des Bahnhofs oder vielleicht schon zum fünfjährigen Bestehen unseres Vereins“, kündigte sie an.

Gefeiert wurde jetzt zwar nur mit höchstens 26 Gästen zur selben Zeit, dafür aber über das gesamte Wochenende verteilt. Im Kulturcafé erwartete die Besucher wie gewohnt eine Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten. Zur Matinee am Sonntag wurde außerdem ein kleiner Imbiss gereicht. Über den gesamten Zeitraum konnten sich die Besucher anhand des Filmes „Eisenbahnen in Weyhe“ der Weyher Filmfreunde und der Ausstellung von Wilfried Meyer über die wechselhafte Geschichte der Kleinbahn und den Sudweyher Bahnhof informieren. Die historischen Aufnahmen reichen zurück bis in die Kaiserzeit und spiegeln die Bedeutung des historischen Gebäudes im Laufe der vergangenen 110 Jahre äußerst anschaulich wider. Vor allem in den Nachkriegsjahren, als der Güterverkehr und der Kleinbahnbetrieb so gut wie keine Rolle mehr spielten und der „Tod der Strecke“ prophezeit wurde, stand die Zukunft des verwaisten und teilweise zerstörten Gebäudes in den Sternen. „Glücklicherweise hat sich die Gemeinde im Rahmen der Dorferneuerung Ende der 1990er-Jahre dazu entschlossen, die Fenster und Türen einzubauen, sodass ein weiterer Verfall verhindert werden konnte. Diese wurden im Übrigen nach Originalzeichnungen aus dem Jahr 1910 baudenkmalgerecht eingebaut“, berichtete Wilfried Meyer.

Bei der kompletten Restauration des Sudweyher Bahnhofs haben sich die „vier Aufrechten“ und Gründer des Sudweyher Bahnhofvereins – neben Christine Burda, Sönke van Hoorn, Andreas Gründemann und Antje Kiel ­­– anschließend ebenfalls dafür eingesetzt, historische Elemente zu erhalten und mit modernen zu kombinieren. Neben dem Kulturcafé mit verschiedenen Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen und Konzerten konnten die Initiatoren im Juli dieses Jahres auch das großzügige und restaurierte Fremdenzimmer im Obergeschoss des Gebäudes einweihen. „Die ersten Gäste sind bereits bei uns eingezogen – unter anderem eine Fahrradfahrerin und weitere Besucher auf Heimatbesuch“, freute sich Christine Burda über die positive Resonanz.

Aktion im Advent

Auch wenn Corona den Tatendrang der Vereinsmitglieder weiter ausbremst, planen sie bereits die kommenden Veranstaltungen. Einen Weihnachtsmarkt auf dem Außengelände wie im vergangenen Jahr werde es wohl nicht geben, dafür sollen am dritten Adventswochenende aber zwei Hobbykünstler ihre Arbeiten ausstellen, dazu werden Knipp und Glühwein angeboten.