Auch die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst rückte aus, um einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn zu räumen. (Feuerwehr)

Stuhr. Schneefall und Glätte haben am Wochenende Polizei und Feuerwehr mehrfach gefordert. So hat es am Freitagnachmittag am Autobahndreieck Stuhr einen Auffahrunfall mit einem Lastwagen gegeben. Laut Polizei verließ ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die A 1 in Richtung Bremen an der Ausfahrt Groß Mackenstedt. Am Ende der Ausfahrt hielt er vor einer roten Ampel an. Der dahinter fahrende 28-jährige Autofahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde laut Autobahnpolizei Ahlhorn niemand, jedoch lösten durch die Wucht des Aufpralls im Auto sämtliche Airbags aus. „Zum Zeitpunkt des Unfalls schneite es und die Fahrbahn war durch liegen gebliebenen Schnee glatt“, schildert die Polizei weiter. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme außerdem fest, dass es sich bei dem 28-jährigen Autofahrer um einen Fahranfänger handelte, zudem waren Sommerreifen an dem Auto montiert. Während der Unfallaufnahme sei es im Bereich der Ausfahrt Groß Mackenstedt zu einem leichten Rückstau gekommen, der sich jedoch schnell wieder aufgelöst habe. Der Schaden beläuft sich laut Einschätzung der Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Die Feuerwehr Groß Mackenstedt wiederum war am frühen Sonnabendmorgen über Meldeempfänger zu einem umgestürzten Baum in die Waldsiedlung in Siek gerufen worden. „Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei größere Äste eines Baumes aufgrund der Schneelast abgebrochen waren und nun die Straße versperrten“, schildert Sprecher Philip Stampniok. Die beiden Äste seien mit einer Kettensäge zersägt und von der Fahrbahn geräumt worden. Der Einsatz um etwa 2.30 Uhr in der Früh war nach 37 Minuten beendet. Auf dem Rückweg zum Feuerwehrgerätehaus kamen die Einsatzkräfte jedoch kurz hinter der ersten Einsatzstelle an einem weiteren Schneebruch vorbei. Der Baum hing laut Stampniok in der Telefonoberleitung und drohte diese zu beschädigen. Auch dort wurde die Ortsfeuerwehr tätig und beendete den zweiten Einsatz nach etwa 36 Minuten.

Die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst war bereits am Freitagabend alarmiert worden, weil ein Baum an der Straße Zum Hombach unter der Schneelast zusammengebrochen war. Die Einsatzkräfte sägten den Baum mit einer Kettensäge klein und räumten ihn von der Fahrbahn. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz für die elf ausgerückten Einsatzkräfte beendet.