Burger, darum geht‘s: Area-Manager Human Sadrnafisy (von links), Filialleiter Erik Garibyan und Mitarbeiter Ibrahim Siala. (Janina Rahn)

Stuhr-Brinkum. Lange gab es „Lara‘s Diner“, zwischenzeitlich mal „Daisy‘s Diner“: Das Braten von Burgern hat an der Bundesstraße 6 in Brinkum-Nord Tradition. Diese will nun Burgerme fortsetzen. Das Bulettenbrötchen-Lokal hat Anfang des Monats allerdings nicht etwa im alten, noch immer leer stehenden Restaurant im US-Stil eröffnet, sondern nebenan direkt in der neuen BMÖ-Tankstelle an der Bremer Straße 112. „Shop-in-Shop“ lautet das Zauberwort. „Ursprünglich war die Idee tatsächlich, in den Diner zu ziehen, aber der ist zu groß für unsere Bedürfnisse“, sagt Human Sadrnafisy, zuständiger Area-Manager der Franchise-Kette mit Hauptsitz in München.

Zwei Filialen hat das 2010 gegründete Unternehmen bereits unter Sadrnafisys Leitung in Bremen – eine inzwischen sechs Jahre bestehende in Walle, eine weitere in der Vahr. In Brinkum ist die Verbindung mit der Tankstelle die Besonderheit. „Die Kooperation mit dem Tankstellenbetreiber sehen wir als eine großartige Bereicherung. Sowohl für den Take-Away-Bereich als auch für unser Liefergeschäft bietet die exponierte Lage die perfekten Bedingungen. Jetzt erreichen wir noch mehr Burgerfans in Bremen“, sagen Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz, Gründer und Geschäftsführer von Burgerme. Ronald Rose, Geschäftsführer der Bremer Mineralölhandel GmbH, freut sich ebenfalls über die Partnerschaft: „Die BMÖ hat sich für Burgerme entschieden, da die hochwertigen Burger wunderbar zu dem Kauferlebnis an unseren Tankstationen passen. Diese sind die ideale Ergänzung zum Produktportfolio in unserem Bistro.“

Von den gängigen Fastfood-Anbietern gleich auf der anderen Straßenseite will man sich vor allem durch eines abheben: Frische. „Wir produzieren erst nach Bestelleingang“, sagt Sadrnafisy. Das könne man sich in etwa so vorstellen: Burger ordern, Tank befüllen, an der Kasse bezahlen und dann ein paar Meter weiter das Essen in Empfang nehmen. Etwa fünf Minuten soll die Zubereitung nur dauern. Und das Liefern? „Maximal 30 Minuten, das ist unser Versprechen. Sonst gibt es zwei Euro als Gutschein zurück“, sagt der neue Brinkumer Franchisepartner Erik Garibyan, seit 2013 Mitglied der Burgerme-Crew und jetzt mit seinem ersten eigenen Store.

„Bedient“ werden auch die Bremer Stadtteile Huckelriede, Habenhausen, Kattenturm, Obervieland und Arsten, teilweise die Neustadt. Ansonsten wird vornehmlich die Gemeinde Stuhr beliefert. „Leeste kommt noch dazu“, kündigt Human Sadrnafisy an. Er plane zudem Neueröffnungen in Delmenhorst, Oldenburg und Bremen-Nord. Gut 50 Niederlassungen gibt es bereits deutschlandweit, die in Brinkum ist aktuell die jüngste.

Geliefert wird elektrisch

Ausgefahren werden die Bestellungen übrigens mit E-Autos. Drei stehen in Brinkum, laut Garibyan sind abends zwei Fahrer zeitgleich damit unterwegs. Das Liefergeschäft stellt auch den größeren Anteil, so Sadrnafisy: „Etwa 80 zu 20.“

In der Tankstelle stehen aber immerhin 32 Sitzplätze im eigenen Bereich zur Verfügung, um Burger, Fingerfood oder Salate gleich zu verzehren. In einer Raucherlounge kommen einige weitere hinzu. BMÖ werde gut frequentiert, rund 1000 Kunden täglich seien reichlich potenzielle Burgerme-Gäste, meint der Regionalleiter. Der weiter zu den Standortfaktoren: „Die Umgebung mit dem Ochtumpark passt auch, die Sichtbarkeit an der Straße ist optimal.“

23 Burger sind im Angebot, wie er ausführt, darunter drei vegetarische Varianten. „Demnächst gibt es auch Veganes. Die Markteinführung ist für dieses Jahr geplant“, verrät Sadrnafisy. An Fleisch gibt es zwei verschiedene Sorten, Standard-Patties und das teurere Irish Best Angus. Bestellt werde mittlerweile zu 90 Prozent online. „Telefonisch haben wir ein Callcenter, das alles weiterleitet – damit wir uns voll auf Zubereitung und Qualitätsmanagement konzentrieren können“, sagt der Area-Manager.