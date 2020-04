Die Fläche vor ihrem geschlossenen Pfälzer Weintreff hat Birgit Vergiehn abgesperrt, damit sich dort keine ungebetenen Gäste versammeln. (Michael Galian)

Weyhe. Britta Vergiehn ist Inhaberin des Pfälzer Weintreffs in Kirchweyhe und derzeit Hilfskraft in einem Unternehmen, das Verpackungen produziert. Warum? Der wirtschaftliche Überlebensdrang in Corona-Zeiten macht es nötig. Eigentlich hätte sie am nächsten Wochenende wieder einen ihrer drei Verkaufswagen auf dem Bremer Kajenmarkt gehabt und die Weinhütte auf dem Marktplatz wäre regelmäßig geöffnet. Nichts davon findet aktuell statt. Vergiehn versucht, sich selbst zu helfen, hat sich aber auch Hilfe von Bund und Land geholt. Sie ist eine der ersten Profiteure der Corona-Soforthilfe, so auch Anja Heinrich, die die Liten Villa in Leeste betreibt.

Es ist der 28. März, als Vergiehn den ersten Antrag beim Land stellt. „Das war ein bisschen schwerfällig“, sagt sie rückblickend, findet aber lobende Worte für Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander – der „hat sich immer gekümmert“. 3000 Euro stehen ihr für ihren Betrieb zunächst zu, in dem neben ihr zwei weitere festangestellte Vollzeitkräfte arbeiten. Dann kommen die Zuschüsse vom Bund ins Spiel. Es folgt der zweite Antrag am 2. April. Ihr stehen insgesamt 9000 Euro zu, allerdings werden die da bereits erhaltenen 3000 angerechnet. Fünf Tage später ist das Geld da. Es ist ein Geschenk, sagt Vergiehn, das aber versteuert werden muss. Trotzdem: „Wir sind da erst einmal froh drum“, auch wenn die Hilfe wohl „nur kurze Zeit“ hält.

Die Gastronomie ist nach Vergiehns Einschätzung der Bereich, der als letztes wieder öffnen wird. Sie sagt deshalb: „Wir sind ängstlich, wie es weitergeht“, denn betroffen ist auch ihr Ehemann, der im Weintreff arbeitet. Einen Außer-Haus-Verkauf könne sie nicht leisten. Teilweise habe sie Wein ausgeliefert, aber der Bedarf halte sich in Grenzen. „Das war nicht unser Hauptding“, sagt die Gastronomin. Das waren Veranstaltungen, allesamt abgesagt. Jeden Sonnabend war sie auf dem Bremer Kajenmarkt mit fast 60 Sitzplätzen, wäre wieder auf Wein- und Stadtfeste gefahren bis Vegesack, Achim, Cuxhaven oder auch Stade. Das rollende Geschäft mache reguläre zwei Drittel ihrer Einnahmen aus. Nach den ohnehin schon „toten Monaten“ Januar, Februar, März wäre der Frühjahrsmarkt die erste große Veranstaltung gewesen.

Zwar fallen die Standgebühren für die Ausschankwagen jetzt weg, aber die Kosten für eingekaufte Ware, Miete, Auto-Leasing und Darlehen bleiben. Im September 2017 habe sie den Betrieb erst übernommen. „Da ist noch nicht alles bezahlt.“ Aus Angst, wie sie sagt, hat sie sich einen Nebenjob gesucht. Gut gehe es ihr nicht dabei, denn „das tut einem schon weh“. Dennoch: „Ich tue wenigstens etwas.“ Tatenlos zusehen ist für Vergiehn keine Option. Allerdings: Der Nebenjob ist begrenzt, die Soforthilfe reicht schätzungsweise bis Mitte Mai. Dann könnte ein zinsloser Liquiditätskredit in Frage kommen, aber „das ist der letzte Schritt. Die geben einer Firma wie meiner bis zu 20 000 Euro.“ Vergiehn ist trotz allem zuversichtlich. Mit einer Geschäftsaufgabe möchte sie sich nicht befassen. „Dass ich aufgebe – das werde ich nicht tun.“

Ähnlich aber zumindest etwas weniger dramatisch ist die Situation für Anja Heinrich. Sie betreibt die Liten Villa in Leeste, wo sie Dekoartikel und Möbel im Shabby-Stil verkauft. Auch sie bekommt insgesamt 9000 Euro Soforthilfe, auch sie freut sich über die Hilfe von Wirtschaftsförderer Sander, die „super hilfreich“ bei den Anträgen und den Informationen war. Wie bei Vergiehn machen Veranstaltungen bei Heinrich einen großen Teil der Einnahmen aus – hier aber weniger, die Hälfte etwa. Mit großen Verkaufsständen ist sie regulär auf Märkten wie Landpartien, die über drei oder vier Tage gehen. Dort gebe es einen Durchlauf von etwa 5000 Besuchern pro Markt. Die fangen im März an, sagt sie. „Wir hatten im Januar dafür schon Ware geordert“ – eine komplette Ladeneinrichtung etwa. Mit tausenden Euro geht sie also in Vorkasse. „Die Kosten waren da, aber keine Erlöse.“

Mit den Rücklagen kann sie etwa einen Monat überbrücken, dabei hat sie ihren Laden erst im vergangenen September eröffnet. „Man kann sich vorstellen, dass da noch nicht so viel erwirtschaftet ist“, sagt Heinrich. In der Not fängt sie nach der coronabedingten Schließung der Geschäfte mit dem Online-Verkauf an und bewirbt ihre Artikel via Facebook, Instagram und Whatsapp. „Ich hatte darauf große Resonanz.“ Aus der Liten Villa macht sie kurzerhand eine Packstation. Inzwischen verkauft sie – zusätzlich – wieder direkt, weil auch sie seit Wochenanfang wieder öffnen darf. Das Verhalten der Menschen beschreibt sie als verhalten. Auf den Straßen sei insgesamt weniger los. Noch dazu hat sie weniger Laufkundschaft, weil der Frisör nebenan noch geschlossen hat und die Boutique dort auch weg ist. „Dafür habe ich viele Parkplätze vor dem Haus“, sagt Heinrich, die letztlich froh ist über die finanzielle Unterstützung vom Bund, denn „ich wüsste nicht, ob es uns so noch geben würde, wenn ich die Hilfe nicht bekommen hätte.“ Trotz der Bedenken, dass die Zahl der Corona-Infizierten demnächst wieder nach oben schnellen könnte, blickt Heinrich nach vorne. „Ich bin optimistisch, dass wir gut durch die Zeit kommen.“