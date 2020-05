Imke Handelsmann, Wiebke Sydow und Sandra Rosilius (v.l.) organisieren die Schnitzeljagd. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung halten sich trotz Corona-Lockerungen noch immer in Grenzen – vor allem, wenn es um gemeinsame Unternehmungen geht. Eine groß angelegte Schnitzeljagd könnte gegen die Langeweile helfen, dachten sich Sandra Rosilius, Wiebke Sydow und Imke Handelsmann von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Nur haben sie sich mit der Scavenger Hunt für die amerikanische Variante entschieden. Das heißt, dass nicht reihenweise Gruppen auf der Suche nach einem verborgenen Schatz durch die Ortsteile ziehen, sondern dass Aufgaben – meist von zu Hause möglich – gelöst und die Resultate per Foto oder Video an die Organisatorinnen geschickt werden. Die Schnitzeljagd startet am Montag, 18. Mai, und endet am Sonntag, 7. Juni. Die Teams erhalten ihre Aufgaben am ersten Tag per Messenger-Dienst Whatsapp. Auch ein späterer Einstieg ist möglich, sagt Sandra Rosilius, bloß: „Dann hat man automatisch weniger Zeit zum Lösen der Aufgaben.“ Außerdem wollen die Spielleiterinnen zwischendurch Zusatzaufgaben stellen. Punkte bekommen dafür jedoch nur die schnellsten Teams.

Die Schnitzeljagd ist eines von drei Angeboten des „Teams Corona“ der TSG, das nach Möglichkeiten sucht, um den Teamsport auch in Zeiten der Distanz weiterzuführen. Neben der Scavenger Hunt fordern sich Sportler derzeit bei der Fitness-Challenge heraus und leben Fußballfans ihre Leidenschaft beim Fifa-Zocken an der Konsole aus. Im Gegensatz dazu steht die Schnitzeljagd aber allen offen, nicht nur Vereinsmitgliedern. Die etwa 40 Aufgaben haben dabei nur einen geringen sportlichen Anteil, sagt Sandra Rosilius.

Auch wer nicht viel Platz zur Verfügung hat, dürfte sie meistern. „Hauptsächlich ist Kreativität gefragt“, sagt die Initiatorin. Vom Schwierigkeitsgrad her könnten auch Familien mit kleinen Kindern die Aufgaben lösen. Wichtig ist, dass auf den Fotos und Videos der Teams von bis zu fünf Personen immer das auf einer Din-A4-Seite gestaltete Logo zu sehen ist. „Dieses zu entwerfen, ist schon mal die erste Aufgabe“, betont Rosilius. Auf den dokumentierten Lösungen müssen nicht zwangsläufig alle Teammitglieder zu sehen sein – gerade, wenn Gruppenmitglieder auf Abstand spielen.

Sandra Rosilius selbst ist großer Fan der Scavenger Hunt, nachdem sie vor drei Jahren mit einer Mädelsgruppe an einer solchen in Bremen teilgenommen hatte. „Da hatten wir ziemlich Spaß dran“, sagt sie. Von der Aufgabenstellung damals haben sie und ihre zwei Mitstreiterinnen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst sich zum Teil inspirieren lassen. Wie so eine Aufgabe konkret aussehen könnte? Die Teilnehmer lichten sich beispielsweise in Fan-Montur vor den Sportstätten in Fahrenhorst, Seckenhausen oder Brinkum ab. Bei der Punktevergabe kommt es den drei Jurorinnen am meisten auf Kreativität an. Auf das Team mit dem höchsten Punktestand nach Ablauf der Spielzeit wartet eine Überraschung. In den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sollen die Zwischenstände regelmäßig bekannt gegeben werden. Damit die Flut an Beiträgen überschaubar bleibt, bringen sich die drei Organisatorinnen alle paar Tage per Videochat auf den neuesten Stand. Am Freitag waren knapp 20 Gruppen angemeldet. Weitere Aufgaben-Jäger sind ausdrücklich erwünscht. Für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst könnten es am Ende ruhig um die 50 Teams werden.



Teilnehmen können Gruppen von zwei bis fünf Personen. Anmeldungen und Nachfragen sind unter der Rufnummer 01 75 / 4 75 88 16 möglich. An diese Nummer werden auch die als Fotos oder Videos dokumentierten Lösungen mittels Whatsapp geschickt. Die Teilnahme gilt unter Beachtung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen. Für die Teilnahme benötigen die Organisatorinnen den Teamnamen, das -logo und nähere Angaben zu den Personen (Anzahl, Geschlecht und Alter). Außerdem muss eine Datenschutzerklärung abgegeben werden. Diese kann auf der Internetseite der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst unter www.seckenhausen-fußball.de heruntergeladen werden.