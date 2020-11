Biene ist ein verschmustes Tier. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Fundkatze Biene möchte an neue Halter vermittelt werden. Derzeit ist sie im Tierheim Arche Noah zu Hause. Die ungefähr zehn Jahre alte Katze sei aufgeschlossen und habe ein freundliches Wesen. Biene sei noch recht aktiv und verspielt. „Sie hat gerne Menschenkontakt„, so sagt es Janina Walter, eine Mitarbeiterin der Brinkumer Einrichtung. Biene leide an chronischem Schnupfen, dieser tritt aber nur manchmal auf. Auch tränen ihre Augen hin und wieder. Ob sie mit Artgenossen gut klar kommt, ist ungewiss. Biene wird aber eher als eine Einzelkatze wahrgenommen. „Biene sucht einfach passende Menschen, die kein Problem damit haben, dass sie schnupft“, so Walter abschließend über die verschmuste Vierbeinerin.

Nähere Auskünfte zu Katze Biene gibt es im Tierheim Arche Noah am Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit ausdrücklich nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Infos sind auf der Internetseite des Tierheims unter www.tierheim-arche-noah.de zu finden.