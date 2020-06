Stuhrs Stadtplaner Christian Strauß ist Star-Radler der Gemeinde im Jahr 2020. (Eike Wienbarg)

Stuhr. Das Projekt Stadtradeln bewegt seit dem 25. Mai die Bürger in den fünf Kommunen der Win-Region (Wir im Norden). Für drei Wochen sollen privat und beruflich möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Daniel Unsworth vom Stadtmarketing der Gemeinde Stuhr und Stuhrs Star-Radler Christian Strauß haben nun eine erste Zwischenbilanz gezogen. Bisher sind dieses Jahr 125 Radelnde in 25 Teams in der Gemeinde an der Aktion beteiligt, die zusammen schon 13 712 Kilometer geradelt sind. Dadurch haben sich bereits über zwei Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen lassen, wenn man davon ausgeht, dass die Strecken ansonsten mit dem Auto zurückgelegt worden wären, berichtet Unsworth. Die Teilnehmerzahl ist im Vergleich zum vorigen Wettbewerb stark angestiegen und es sind deutlich mehr Kilometer bewältigt worden, teilt Strauß mit. Aktuell findet zudem eine gemeinsame Social-Media-Aktion der beteiligten Kommunen, zu denen neben Stuhr auch Bassum, Syke, Twistringen und Weyhe gehören, statt. Ausflugsziele und Ideen werden per Story oder Post geteilt – so sollen noch mehr Menschen erreicht werden.

Der Wettbewerb soll die Menschen zum Umdenken animieren und zur Aktivität im Alltag anregen – nicht nur für den Zeitraum des Wettbewerbs, sondern langfristig. „Es geht um Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit“, sagt Strauß, der sich als Star-Radler dazu verpflichtet hat, die 21 Tage des Projektzeitraums komplett mit dem Fahrrad zu fahren. Und seine bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: 196 Kilometer hat er schon auf seinem Tacho stehen.

Das Projekt läuft noch bis Sonntag, 14. Juni. Noch nicht registrierte Radler können sich aktuell weiterhin anmelden und entweder in einem aktiven Team mitfahren oder ein neues Team unter www.stadtradeln.de/stuhr anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen.