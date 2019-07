Nächster Einsatz am frühen Morgen: Nach der Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. (Feuerwehr Stuhr)

Stuhr-Brinkum. Zum zweiten Mal in dieser Woche sind Feuerwehr Brinkum und Rettungsdienst wegen einer Feuermeldung zu Ikea in Brinkum-Nord ausgerückt. Zum zweiten Mal gab es in dem Möbelhaus an der Henleinstraße nichts zu löschen. Am Donnerstagmorgen hatte die automatische Brandmeldeanlage „aus nicht erkennbarem Grund“ ausgelöst. Wie Feuerwehrsprecher Nico Krumhorn weiter berichtet, geschah dies um 4.58 Uhr. Nach Erkundung durch die Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren, konnte ihm zufolge schnell Entwarnung gegeben werden. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.