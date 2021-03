Wärmebildkamera im Einsatz

Schredderhaufen qualmt

Claudia Ihmels

Weil ein Verkehrsteilnehmer am Sonntagmittag eine Rauchentwicklung bei einem Holzhackschredderhaufen an der Moorstraße in Seckenhausen beobachtet hat, musste die Feuerwehr ausrücken.