Inhaberin Ilka Schulz (links) und Gina Heidmann möchten, dass sich die Kunden von "Bleibtreu by Bauermann" willkommen fühlen. (Vasil Dinev)

Weyhe-Leeste. An der einen Seite hängen leichte Oberteile in hellem Rosé und zartem Flieder, die noch an den Sommer erinnern. Auf der anderen Seite wollige Strickmode in bräunlichen Farbtönen, die den Herbst einläuten: Vor Kurzem hat in Leeste die neue Boutique „Bleibtreu by Bauermann“ an der Leester Straße eröffnet.

„Das Motto hier ist: 'Anziehen und wohlfühlen'. Man muss in den Spiegel schauen und denken: Ja, das ist es“, sagt Geschäftsführerin Ilka Schulz. Ihr sei der Wohlfühlfaktor für die Kunden besonders wichtig. Auch, dass der Kunde zufrieden ist und ehrlich beraten wird, gehört dazu, sagt die 53-Jährige und weiter: „Sie sollen in Ruhe stöbern und sich nicht verpflichtet fühlen. Oft schnacken wir auch ein bisschen.“ Dem stimmt auch Gina Heidmann, eine Freundin, die sie an zwei Vormittagen in der Woche im Geschäft unterstützt, zu. „Wenn die Entscheidung länger dauert, gibt es auch mal einen Cappuccino“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Die Selbstständigkeit ist dabei nie konkretes Ziel von Schulz gewesen, sondern hat sich eher so ergeben. Eigentlich hat sie Sozialversicherungsfachangestellte gelernt und arbeitete lange Zeit in diesem Beruf. Für Mode habe sie sich aber schon immer interessiert. „Ich habe mich einfach immer gerne schick gekleidet“, erzählt sie. Als Kundin war die Leesterin selbst gerne bei Bauermann, einem Modegeschäft in Bremen, einkaufen. Dort habe sie dann auch begonnen, viele Jahre zu arbeiten. Anfang vergangenen Jahres hat das Bremer Modegeschäft geschlossen und Schulz beschloss, selbst eine Boutique zu eröffnen. Der Name „Bleibtreu by Bauermann“ soll an das damalige Bremer Geschäft erinnern und einen Wiedererkennungswert bieten. Auch einige Stammkunden kaufen in der Leester Boutique ein. „Manche Kunden kommen auch von weiter weg, zum Beispiel aus Oldenburg und Wilhelmshaven“, fügt Heidmann hinzu. Am meisten Freude bereite den beiden Modebegeisterten der Umgang mit den „netten Menschen und das Zusammenkommen“.

Gerade während der Corona-Krise ist der Schritt in die Selbstständigkeit risikoreich und man brauche Mut dafür, weiß Schulz. „Wir haben uns die Chance gegeben, lassen uns Zeit und schauen dann, wie es ankommen wird.“ Die Zielgruppe des neuen Modegeschäftes sei bunt gemischt und generationenübergreifend, berichtet sie weiter und erzählt: „Vor Kurzem war eine Familie hier – Mutter, Tochter und Enkelin – alle drei Generationen haben etwas gefunden.“

Weite Schnitte im Trend

Neben farblich sortierter Damenmode, die an Stangen hängend oder zusammengelegt im Regal liegend präsentiert wird, gehören auch Wohnaccessoires von Kuscheldecke bis Windlicht zum Sortiment. Der Fokus liegt laut Schulz auf zeitloser Mode mit guter Qualität. Der Trend in diesem Herbst gehe in die lässige Richtung – sportlich und klassisch. „Ein bisschen weitere Schnitte in hellen Farben“, verrät die Boutique-Inhaberin und zeigt auf Kleidungsstücke in zarten Nude-Tönen wie etwa Altrosa oder Beige. „Ich verkaufe das, was mir gefällt und es macht mir Spaß, meine eigenen Ideen umsetzen zu können“, betont sie.

Die Lieferanten, mit denen Ilka Schulz zusammenarbeitet, produzieren europaweit. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Marken. Wir wollen uns weiterentwickeln“, sagt sie. Für nächstes Frühjahr sei beispielsweise geplant, auch Waren von einem kleineren österreichischen Lieferanten in einem verspielteren Stil anzubieten. Allerdings seien auch bei Bestellungen und Lieferprozessen die coronabedingten Umstände bemerkbar – beispielsweise lässt sich oftmals keine Ware in bestimmten Größen nachbestellen. Dies sei aber nicht nur negativ, erkennt Schulz und betont: „Das weckt Begehrlichkeit und Exklusivität.“

Eigentlich sollte ihr Geschäft schon ein bisschen früher öffnen. Durch die Ereignisse der Corona-Pandemie hat sich das aber verzögert: „Erst war ich dadurch total verunsichert, aber dann haben wir überlegt, wie wir das alles machen können“, erzählt Schulz. Während der ganzen Zeit der Ungewissheit und auch noch aktuell hat die Modeliebhaberin Unterstützung von ihrer Familie und Freunden gehabt. Bernd Schulz, ihr Ehemann, habe ihr finanziell und auch emotional viel geholfen und gesagt, dass sie diesen Schritt wagen sollen. „Ich bin positiv gestimmt, auch wenn man die derzeitige Lage berücksichtigt. Ich habe das Gefühl, dass es bergauf geht – aber alles ein bisschen mit angezogener Handbremse“, berichtet die Geschäftsführerin und weiter: „Die Neueröffnung lief gut und es wurde gut gekauft. Es ist alles im grünen Bereich.“

Auch in den Sozialen Netzwerken Facebook und Instagram werden unter dem Namen „Bleibtreu by Bauermann“ Neuigkeiten verkündet und das Sortiment gezeigt. Dabei bekommt Schulz von ihren beiden Töchtern Unterstützung. Die Reise gehe immer mehr in Richtung online, sagt die Geschäftsfrau: „Da fehlen aber der Austausch und das Anfassen.“ Heidmann betont, dass bei Interneteinkäufen auch die Farben oder Materialien oft anders aussehen könnten. Zudem gebe es dabei nicht den persönlichen Kontakt, den viele Kunden schätzen. „Wir hoffen, uns auch unter den Weyhern noch mehr zu etablieren“, sagt Schulz und weiter: „Wir wollen, dass sich die Kunden bei uns willkommen, wohl und gut aufgehoben fühlen.“