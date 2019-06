Mutig, vor vollen Sitzreihen und prächtiger Kulisse zu spielen: Tessa Kirbach ließ das Stück Nuvole Bianche auf dem Klavier erklingen. (Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Max Giesinger oder Filmmusik: Mit einem vielseitigen Programm hatten Klavierlehrer Jin Huang von der Musikschule Rothaus und seine Musikschüler am Sonntagnachmittag zu einer musikalischen Veranstaltung in die Felicianuskirche in Kirchweyhe eingeladen.

Wer als einer der letzten das Gotteshaus betrat, hatte das Nachsehen: Die vorderen Bänke waren frühzeitig besetzt. In erster Linie von den stolzen Eltern und Großeltern der Schüler. „Alles voll“, sagte ein Kind, das in die Kirche stürzte. Machte aber nichts, die Kleinen suchten sich sowieso ihre Plätze auf dem Gang, von da konnten sie ohnehin besser sehen – und hören. Alles passte: der Rahmen der besonderen Kirche, die sorgsam ausgewählten Stücke, die Hingabe der jungen Pianisten und das große Interesse des Publikums.

Der Nachwuchs präsentierte seine Werke voller Stolz, immer am Anfang und am Ende mit einer Verbeugung. Mehr als zwei Stunden lang ließen die mehr als 40 Musikschüler zwischen sieben und 21 Jahren hören, was sie gelernt und eingeübt hatten. Einige setzen sich erst seit einigen Monaten vor die weißen und schwarzen Tasten. Andere lernen seit mehreren Jahren das Instrument, so Jin Huang, der die jungen Pianisten teilweise am Klavier oder Synthesizer begleitete und selbst nervös war. „Ich bin aufgeregter, als wenn ich selbst spiele“, so Huang. Die Stücke wurden gemeinsam ausgewählt, so der Klavierlehrer und er sagte bei der Eröffnung: "Ich bin stolz, wir haben uns gut vorbereitet.“

Frühlingslieder, Balladen, brasilianische und italienische Songs, Liebeslieder, Songs aus Musicals oder Mozarts Klaviersonate, und das alles mit viel Herzblut, Hingabe und Poesie. Spiel- und Lebensfreude war zu hören. Die Stücke unterhielten besinnlich und beschwingt, träumerisch und tempogeladen. Immer wieder huschten die Finger flink über die Tasten. Die Zuhörer sparten nicht mit anerkennendem Applaus. Der Schlussakkord war schließlich Nick Heise vergönnt, der sich an „Tico Tico“ traute.

Die Talente überzeugten mit ihrer Spielfreude und ihrem beachtlichen Können. Die durch die große Aufregung verursachten kleinen Verspieler lockerten die Atmosphäre und machten das Vorspiel „gerade sympathisch“. „Schöne Kirche“, schwärmte ein Gast. Ein anderer meinte: „Wunderbare Kulisse“. Es war das siebte Klavierkonzert der Klavierklasse von Jin Huang, aber das erste Mal in der Felicianuskirche.