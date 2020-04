Der Schützenverein in Barrien wird sein großes Fest in diesem Jahr nicht im Juli feiern. Zwar denken einige Vereine über Ersatztermine nach, in Barrien will man sich noch beraten, ob ein Fest, in welchem Umfang auch immer, später im Jahr möglich ist. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Ende April, Anfang Mai beginnt eigentlich landauf- und landab die Schützenfest-Saison, die in der Regel bis Ende August dauert. Eigentlich – doch die Corona-Pandemie sorgt auch in diesem Bereich für erhebliche Einschränkungen. Bis zum 31. August darf es keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern geben, wodurch auch kleinere Feste bereits abgesagt wurden. Abgesagt hat zum Beispiel der Schützenverein Sudweyhe sein für den 16. und 17. Mai vorgesehenes Schützenfest. „Wir planen bereits, wenn es die Situation im September zulässt, eine Ersatzveranstaltung. Aber ein Schützenfest wie wir es eigentlich im Mai gefeiert hätten, wird es dieses Jahr so nicht geben. Dadurch wird unser Königshaus nun auch bis ins Jahr 2021 regieren“, erklärt Nicole Kling, die Öffentlichkeitsbeauftragte des Vereins.

„Wir haben lange mit der Entscheidung gewartet, vergangene Woche dann entschieden, das Schützenfest abzusagen“, sagt Thomas Seifarth, Festwart des Schützenvereins Barrien. Gefeiert werden sollte am 4. und 5. Juli. Er nennt auch gleich einige Gründe: „Jetzt sind Großveranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt – wie sollen wir dieses kontrollieren beziehungsweise sicherstellen? Schlimmstenfalls kommt jemand vom Gesundheitsamt auf den Platz und beendet das Fest. Oder in vier/sechs Wochen stellen die Verantwortlichen fest, dass 1000 immer noch zu viel sind und senken auf 300 Personen.“

Er geht noch weiter: „Die Vorbereitungszeit für ein Schützenfest, wie wir es uns vorstellen, mit all den Aktionen und Attraktionen ist jetzt zu kurz geworden. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr einen Flyer mit einer Auflage von 2500 Exemplaren, den wir im Ort verteilen. Dieser hat aber eine Vorbereitungszeit von drei Monaten mit Redaktionsschluss Ende Mai. Preise müssen besorgt und Spenden eingeworben werben – in der Zeit von Betriebsschließungen und Kurzarbeit fällt es doch sehr schwer, um Spenden zu bitten. Ein Pokalschießen mit Firmen und Ortsvereinen im Vorfeld ist nicht möglich und planbar, da Sportanlagen immer noch nicht geöffnet werden dürfen.“

Seifarth fügt an: „Ein Notschützenfest wollen wir nicht durchführen. Das Schützenfest ist nicht nur eine Traditionsveranstaltung, es ist auch die PR-Möglichkeit für unsere Vereine.“ In Barrien gibt es Überlegungen, eine Veranstaltung in der Art eines Schützenfestes später im Jahr zu veranstalten, aber dazu muss die Lage übersichtlicher werden. Das heißt konkret: Mitte des Jahres will man sehen und beraten, ob, wann und in welchem Umfang etwas realisiert werden kann.

Am 16./17. Mai hätten die Ristedter feiern wollen, die nach Rücksprache mit Festwirt Rolf Hüttemeier, Schausteller Heiko Fortmann und nach Gesprächen im geschäftsführenden Vorstand ebenfalls ihr Volksschützenfest abgesagt haben. Tobias Köhler, Vorsitzender des Vereins, sagt: „Einen Nachholtermin in 2020 wird es nicht geben. Die Könige behalten ihren Titel bis zum nächsten Jahr. Der Mensch und die Gesundheit stehen für uns selbstverständlich im Vordergrund. Wir tragen nicht nur Verantwortung für unsere Mitglieder und deren Familienangehörigen, sondern auch für alle, die unser Volksschützenfest besuchen und mit uns zusammen feiern.“

Ein Schützenfest wird es zum jetzigen Monatswechsel auch nicht beim SV Stuhr von 1912 geben. Geplant war dieses für den 30. April und 1. Mai. „Wir haben bereits abgesagt, weil es aufgrund der Abstandsregeln verboten ist. Vermutlich fällt unser Fest ganz aus“, berichtet der Vorsitzende Dieter Engelhardt. „Es fehlt damit eine wichtige Vereinsfeier“, sieht er einen Nachteil. Alternative Planungen gibt es bei den Schützen von Stuhr von 1912 nicht.

Bereits am 8./9. Mai hätte der Schützenverein Osterholz feiern wollen, doch die Corona-Pandemie machte den Organisatoren einen dicken Strich durch die Rechnung. „Vier Wochen vorher verschicken wir immer den Dienstplan und die Einladungen. Wir haben lange gewartet, mit dem Wirt Hillmann gesprochen und dann den Umständen entsprechend abgesagt. Es ist nichts Negatives zu der Entscheidung rübergekommen“, erzählt der Vorsitzende Uwe Schmidt-Purnhagen. Nun sind die Majestäten ein Jahr länger im Amt, denn in diesem Jahr soll das Fest nicht nachgeholt werden. „Bereits unser Königsball Ende März ist ausgefallen. Im September wäre bei uns schon Erntefest. Für eine Ersatzveranstaltung Ende November/Anfang Dezember auf Hillmanns Saal haben wir Ideen, mehr aber nicht“, fügt er an.

Ganz aktuell abgesagt hat der Schützenverein aus Heiligenfelde sein Fest. „Unser Schützenfest ist jedes Jahr an Pfingsten, also wäre es am 31. Mai gewesen. In diesem Jahr wäre auch das Kreisverbands-Schützenfest am 30. Mai bei uns in Heiligenfelde gewesen“, so Schriftführer Matthias Becker.

„Wir haben bereits vor zwei Wochen, also Anfang April beschlossen, dass wir sowohl das Kreisverbandsfest als auch unser Schützenfest mit allen Pokalschießen absagen werden. Der Grund dazu ist einfach, dass wir uns in einer Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und der Gesellschaft sehen und es um unser aller Gesundheit geht. Wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Selbst wenn es rechtlich dann doch möglich sein sollte – woran niemand von uns glaubt – würden wir es absolut unpassend finden. Aber ehrlich gesagt läuft uns auch die Zeit weg, da für den 2. Mai bereits das erste Pokalschießen geplant war und diese Veranstaltung nicht durchgeführt werden darf“, fügt er an.

Heiligenfelde wird in diesem Jahr auch keinen Nachholtermin ansetzen. Becker: „Da wir erstens davon ausgehen, dass solche Veranstaltungen für einen längeren Zeitraum verboten sein werden. Zweitens finden wir sie unpassend oder sie werden gegebenenfalls gesellschaftlich nicht akzeptiert. Es gibt aktuell sicherlich andere Dinge, um die sich die Bevölkerung sorgt. Selbst wenn es rechtlich möglich wäre, stellt sich die Frage, ob die Mitglieder und die Majestäten Lust haben, unter diesen Umständen Schützenfest beispielsweise im Herbst zu feiern. Unsere Majestäten werden komplett bis Pfingsten 2021 im Amt bleiben.“

Zu den Vereinen, die noch nicht abgesagt haben, zählt der SV Weseloh mit der Vorsitzenden Friederike Streit. „Der Vorstand unseres Schützenvereins konnte wegen des Versammlungsverbots noch nicht abschließend darüber beraten, ob das Schützenfest am 18. Juli stattfinden soll oder nicht. Bislang galt die Maßgabe, dass die Zeit es richten sollte. Gerade in den letzten Tagen mehren sich allerdings die Anzeichen, dass das Schützenfest möglicherweise ausfallen könnte. In einem Telefonat mit unserem Vereinswirt klang an, dass er nicht davon ausgeht, dass die Gastronomie schnell wieder öffnen werde und Familienfeiern und Schützenfeste ausgerichtet werden könnten.“

Die Vorsitzende ergänzt: „Das Schützenfest in Weseloh lebt davon, dass das ganze Dorf, also Alt und Jung, auf den Beinen ist und mitfiebert, wer beim Königsschießen die Königswürde erlangt und dann fröhlich mitfeiert. Ein Schützenfest zu feiern, bei dem viele fehlen, ist keine Option. Persönlich kann ich mir eine Verschiebung des Schützenfestes nicht vorstellen. Wenn entschieden würde, dass es ausfällt, dann wäre unser König Wilfried Clausing der erste Weseloher König, der zwei Jahre die Königswürde innehaben würde.“