Sie kommen: Schwalben nehmen Kurs auch auf die Region. Zu den ersten gehören immer die Rauchschwalben, die aus Nordafrika nach Mitteleuropa kommen. (Holger Bokelmann/Nabu)

Weyhe. Sie werden kommen und sie werden erneut voraussichtlich nicht allzu viele sein: Die Schwalben sind derzeit im Anflug und nehmen dabei auch Kurs auf die Region. Dass sie mal wieder mehr werden könnten, dabei könnten Blumensamen helfen, meint Bernd Daneke, 2. Vorsitzender vom Weyher Naturschutzbund (Nabu) und verweist auf die landkreisweite Aktion „Blüte aus der Tüte“. Gepflanzt werden sollten sie: jetzt.

Schwalben werden als Glücksboten gesehen, sagt Daneke. Wie in jedem Jahr werde von vielen Norddeutschen deshalb mit Interesse erwartet, dass erst Rauch- und später auch Mehlschwalben eintreffen. Die Sommerboten überwintern in Nordafrika südlich der Sahara, informiert der Nabu im Internet. Nach Mitteleuropa zurück kommen die Rauchschwalben meistens schon Ende März, Mehlschwalben hauptsächlich zwischen Mitte April und Mitte Mai. „Ihre Ankunftszeit variiert von Jahr zu Jahr, da der Heimzug auch durch die jeweilige Wetterlage auf dem Zugweg beeinflusst wird“, heißt es weiter.

Doch die blutplatztreuen Vögel erleben bei ihrer Rückkehr manch schlechte Überraschung – die, dass ihr Nest vom Vorjahr nicht mehr da ist oder möglicher Lebensraum überhaupt knapper wird. Immer seltener finden sie geeignete Nistplätze. Als Ursachen nennt der Nabu Sanierungen an Gebäuden, intensive Landwirtschaft und weniger fliegende Insekten. Schwalben haben keine alternative Nahrungsquelle, sagt Daneke. „Waren die Schwalben, deren Familie in nur einem Sommer auf bis zu 250 000 gefangene Insekten kommen kann, früher in den Ställen willkommene Gäste, werden diese heute oftmals ausgesperrt, um eine geforderte Sauberkeit zu gewährleisten.“

Hygienevorschriften hätten sich verschärft. Es gebe immer wieder Probleme mit dem nicht unerheblichen Kot der Schwalben unter den Nestern, die aber durch darunter angebrachte Kotbretter verringert werden könnten, meint der Nabu-Vorsitzende. „Jetzt, vor dem Eintreffen der Flugakrobaten, die das Winterhalbjahr im südlichen Afrika verbracht haben, sollten sie angebracht werden.“

Wenig Baustoff für Nester

Auch trockene Sommer, in denen nicht genügend feuchtes Baumaterial zur Verfügung steht, bedeuten ein hohes Risiko – insbesondere für die Brut. Denn wenn die Nester nicht ausreichend fest angebracht werden können beziehungsweise in der ganzen Struktur kein ausreichender Zusammenhalt herstellbar ist, droht die Gefahr, dass sie bei zunehmender Größe der Küken und somit zunehmendem Gewicht abfallen, so Daneke, der sich in seiner Nabu-Arbeit außerdem mit Falken- und Eulennestern beschäftigt. „Um das zu umgehen empfehlen wir Lehmpfützen den ganzen Sommer über feucht zu halten, gerne mit zum Beispiel Hundehaaren versetzt.“

Durch die zunehmende Bedrohung des Lebensraums habe sich die Population in den vergangenen Jahren um 30 bis 40 Prozent verringert. Das sei das Ergebnis der vom Nabu Deutschland aufgerufenen „Stunde der Gartenvögel“ – eine jährliche im Mai stattfindende wissenschaftliche Arbeit zehntausender interessierter deutscher Privatpersonen. „Die deutschen Gärten sollten sich daher zu insektenfreundlichen Blumenmeeren entwickeln – giftfrei – mit unterschiedlichen heimischen Arten, die das Frühjahr, den Sommer und bis in den Herbst hinein blühen und Insektennahrung bieten.“ Daneke betrachtet das als „sinnvolle Aufgabe“ inmitten der Corona-Krise, „in der viele Aktivitäten abgesagt werden mussten“. Um das Vorhaben zu unterstützen, hätte am Sonntag die Aktion „Blüte aus der Tüte“ zusammen mit der Naturschutzstiftung des Landkreises Diepholz starten sollen, bei der „regiozertifizierte Wildblumensamenmischungen“ verteilt werden sollten. Alternativ verweist Daneke nun auf die Möglichkeit, sich beim Weyher Nabu-Insektenfachmann Heiko Janßen zu melden, die Mischungen über ihn bekommen zu können – „solange der Vorrat reicht“. Der Nabu habe sich für diesen Weg entschieden, „da die Aussaat der insektenfreundlichen Blühflächen demnächst erfolgen muss“.

Heiko Janßen ist per E-Mail erreichbar unter heiko-janssen@web.de. Weitere Info zum Wildblumenprogramm unter www.stiftung-naturschutz-diepholz.de.