Dass es in Bassum-Nordwohlde gebrannt hat, war kilometerweit zu sehen. (Nordwest Media TV)

Eine schwarze Rauchwolke war am Samstag kilometerweit zu sehen. Der Grund: Rund 250 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer über mehr als zwölf Stunden. Die gute Nachricht: Niemand wurde dabei verletzt.

Gegen 14.45 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Feuerwehr-Einsatzleitstelle in Diepholz ein. Die Anrufer berichteten laut Angaben des Bassumer Feuerwehr-Pressesprechers Dennis Heuermann von einer starken Rauchentwicklung im Bereich Kätingen. Mitarbeiter des Recyclingbetriebes hatten ebenfalls den Notruf abgesetzt. Die Leitstelle gab folgendes Stichwort heraus: Feuer im Ballenlager.

Bereits auf der Anfahrt zur GAR erhöhte Nordwohldes Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Ralf Ebert die Alarmstufe. Die Rauchsäule war zu diesem Zeitpunkt bereits aus weiter Entfernung gut sichtbar, ließ Dennis Heuermann wissen. Neben allen Feuerwehren der Stadt Bassum wurden weitere Einsatzkräfte aus Stuhr, Syke und Weyhe nachalarmiert. Laut Twistringens Feuerwehr-Pressewart Jens Meyer wurde der Gerätewagen der Löschgruppe Marhorst zur Herstellung einer Wasserversorgung an den Einsatzort verlegt. Einheitsführer Jens Diephaus leitete sechs Einsatzkräfte an. Ein weiteres Twistringer Acht-Mann-Team unter der Leitung von Zugführer Norbert Küpker wurde samt Tanklöschfahrzeug zur Sicherstellung des Grundschutzes in das Feuerwehrhaus Bassum verlegt.

Mehr zum Thema Rauchsäule weit sichtbar Feuerwehrgroßeinsatz auf Recyclinghof im Kreis Diepholz Auf dem Gelände eines Recyclinghofs in Nordwohlde bei Bassum sind am Samstag Wertstoffballen in ... mehr »

Vor Ort machten sich schätzungsweise 150 Einsatzkräfte mit fünf Wasserwerfern daran, die in Brand geratenen Wertstoffballen auf einer Fläche von 600 Quadratmetern zu löschen. Eine Ausbreitung auf nicht vom Feuer erfasste Bereiche wurde mit großem Einsatz verhindert. „Die Ballen selbst waren nicht zu retten“, so Dennis Heuermann.

Weitere 100 Brandbekämpfer befanden sich zu dieser Zeit auf einem Bereitstellungsplatz in der Ortschaft Kastendiek. In Ausbreitungsrichtung der Rauchwolke machte eine extra dafür angeforderte Gefahrgutmessstaffel Messungen. Auch hier gab es positive Nachrichten: Eine Gefährdung der Bevölkerung wurde an allen Messstellen ausgeschlossen. Dennoch veranlasste die Polizei Durchsagen über Rundfunk, mit denen sie die Bevölkerung zum Schließen von Fenstern und Türen aufforderte.

Hilfe auch aus Bremen

Bei der Brandbekämpfung auf dem Gelände des Recyclingbetriebs wurde dem Wasser auch Schaummittel zugefügt, um den Löscherfolg bei den dicht gepressten Ballen zu erhöhen. Die Feuerwehr der Nachbargemeinde und die Berufsfeuerwehr aus Bremen lieferten zusätzliche Schaummittel an die Einsatzstelle. Für die GAR-Mitarbeiter und die Flammenbändiger vor Ort wurden vorsorglich der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die DRK-Bereitschaft aus Bassum zur Einsatzstelle gerufen.

Um sich einen detaillierten Überblick über das Gelände zu verschaffen, kam eine Drohne des DRK zum Einsatz. Durch die Live-Bilder und Wärmebildaufnahmen konnte die Einsatzleitung zu jedem Zeitpunkt das aktuelle Geschehen beurteilen.

Mehr zum Thema Stadtbrandmeister Bassum In sicheren Händen Nach zehn Jahren endet für Theo Garrelts am 31. Dezember die Zeit als Stadtbrandmeister in Bassum. ... mehr »

Erste Kräfte konnten gegen 18 Uhr bereits aus dem Einsatz entlassen werden, berichtete Dennis Heuermann. Zur Ursache und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr bis Redaktionsschluss keine Angaben machen. Gegen 1.30 Uhr am Sonntag meldete Einsatzleiter Ralf Ebert „Feuer aus“, die letzten Einsatzkräfte konnten um 3 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden. Einige wenige Nordwohlder Feuerwehrkräfte hielten bis in den Morgen eine Brandwache ab. Zusätzlich war das Technische Hilfswerk für die Ausleuchtung der Einsatzstelle in Kätingen aktiv.

Ein paar Zahlen am Rande: Die Feuerwehr verlegte ungefähr sechs Kilometer B-Schlauchleitung und verbrauchte rund 6000 Liter Schaummittel.