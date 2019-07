Die Feuerwehr Brinkum musste vor Ort nicht mehr tätig werden. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Brinkum. Weil eine unklare schwarze Rauchwolke über dem oberen Parkdeck des Ikea-Möbelhauses an der Henleinstraße in Brinkum-Nord gemeldet wurde, ist am Dienstagmorgen um 8.18 Uhr die Ortsfeuerwehr Brinkum dorthin ausgerückt. Bereits während der Anfahrt gab die Leitstelle durch, dass die Entstehung des Rauchs wahrscheinlich mit dem Test eines Dieselaggregates für die Sprenkleranlage zusammenhängen könnte, so Feuerwehrsprecher Matthias Thom. Dies hatte eine erste Rückmeldung von dem betroffenen Unternehmen ergeben. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten diese Vermutung dann bestätigen, ein Feuer wurde nicht festgestellt. Feuerwehr und der mit alarmierte Rettungsdienst, zusammen mit 23 Beteiligten vor Ort, konnten somit nach rund 30 Minuten wieder abrücken.