Ein geplatzter Reifen führte zum Unfall. (nonstopnews)

Ein Schweinetransporter ist auf der Autobahn 1 bei Brinkum (Landkreis Diepholz) umgekippt und hat für eine Vollsperrung in Richtung Osnabrück gesorgt. Zwei Schweine starben bei dem Unfall. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Lastwagen mit rund 170 Schweinen am Freitagmorgen in Richtung Osnabrück unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Polizei geht von einem geplatzten Reifen als Unfallursache aus. Mehrere Schweine liefen anschließend auf die Autobahn. Einsatzkräfte der Feuerwehr fingen die Schweine mittels eines provisorischen Käfigs ein.

Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund des Unfalls wurde die Autobahn voll gesperrt. Auch das Veterinäramt und ein Tierarzt waren am Unfallort. Die Unfallaufnahme dauert noch an.