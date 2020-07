Das Screening im dem Betrieb ergab einen weiteren Corona-Fall (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Die Testergebnisse des Covid-19-Screenings, das am Dienstag in einem Wagenfelder Molkereibetrieb aufgrund von fünf bestätigten Corona-Fällen vorsorglich angeordnet worden ist, hat einen neuen positiven Corona-Fall hervorgebracht. Das teilte der Landkreis Diepholz am Mittwoch mit. Aufgrund des Wohnsitzes des Betroffenen wird dieser aber nicht in der Statistik des Landkreises geführt. Alle anderen überprüften Mitarbeiter wurden negativ auf das Coronavirus getestet.

Die bestätigten Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt stehe weiterhin in regelmäßigem Austausch mit dem Betrieb, heißt es von Verwaltungsseite. Ansonsten verzeichnete der Landkreis am Mittwoch eine weitere Neuinfektion. Damit sind gegenwärtig 14 Menschen im Landkreis Diepholz mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell befinden sich 268 Menschen in Quarantäne.