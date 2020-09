Vier Autoinsassen kamen vorsorglich ins Krankenhaus (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Lahausen. Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag in Lahausen leicht verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 20 000 Euro. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Syke wollte aus der Straße Am Meyerkamp auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 69-jährigen Weyhers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Die Autofahrer und insgesamt vier weitere Insassen verletzten sich leicht. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf ein Schleudertrauma vorsorglich ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich war anschließend für etwa eine Stunde komplett gesperrt.