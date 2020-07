In der Martin-Luther-Kirche in Seckenhausen stehen an diesem Sonntag, 12. Juli, die Konfirmationen an. (Vasil Dinev)

Dieses Jahr ist alles anders. Und auch die Konfirmationen dürften durch die noch anwährende Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich anders anmuten als sonst. An einem normalen Konfirmationssonntag zählt Pastorin Judith Matthes in der Seckenhauser Kirche 300 und mehr Gäste. „Das ist mit der vollste Kirchentag im Hause“, sagt sie. Doch durch die Beschränkungen wird das an diesem Sonntag, 12. Juli, anders in der Seckenhauser Gemeinde aussehen, die als eine der ersten im Landkreis in diesem Jahr die Einsegnungsgottesdienste abhält.

Das hängt auch damit zusammen, dass Matthes die Kirchengemeinde Ende des Monats verlässt, um ihr neues Amt in Westercelle anzutreten. „Es wird anders werden“, bestätigt sie und merkt an: „Wir geben uns aber Mühe, dass es schön und feierlich wird.“ Statt einer großen Feier wird es drei kleinere Gottesdienste geben. Sonst hat Matthes nur zur Einschulung oder an Heiligabend zwei Mal den gleichen Gottesdienst gehalten, ein dritter ist auch ein Novum für sie. Zwei Mal sechs und ein Mal sieben Konfirmanden wird Matthes dann im Gotteshaus empfangen, jeder darf zehn Gäste mitbringen. „Wir haben Kapazitätsgrenzen in der Kirche“, sagt sie. Und bei dem derzeit unbeständigen Wetter habe sie sich nicht darauf verlassen wollen, den Gottesdienst im Freien abzuhalten.

Die Abstands- und Hygieneregeln beeinträchtigen auch den Ablauf der Zeremonie. Hand auflegen, um den Segen zu sprechen ist da nicht möglich. Die Lösung? „Die Konfirmanden bestimmen jemanden aus der Familie“, erklärt Pastorin Matthes. Eine schöne Alternative, wie sie findet: „Das hat etwas Persönliches.“ Auch Handreichungen und Urkundenvergaben fallen dieses Mal weg, doch habe sie schon einen Weg gefunden, dennoch die Geschenke an ihre Konfirmanden zu bringen. Nur der Abendmahlgottesdienst musste gestrichen werden, einen solchen hatten die Konfirmanden immerhin bei ihrer Freizeit im November des Vorjahres. „Das können wir so nicht leisten“, sagt Matthes. Auch das gemeinsame Singen falle dieses Mal aus.

Angesichts der Einschränkungen hätten einige Eltern gefragt, wieso sie die Konfirmation nicht in den September verschieben könnten wie andernorts, wenn hoffentlich die Beschränkungen gelockert wurden. „Andere Gemeinden stehen nicht unter Wechseldruck“, führt die Pastorin aus, die am 2. August noch einmal zu Gast zur Sommerpredigt in Stuhr sein wird. Hinzu kommt: „Wir können derzeit nur auf kurze Sicht planen.“

Die Felicianus-Kirchengemeinde in Weyhe lässt sich derweil mehr Zeit mit den Einsegnungsgottesdiensten. Für Ende September sind sie nun an drei Tagen mit je zwei Gottesdiensten terminiert. „Wir müssen im Sinne der Eltern langfristig planen“, sagt Pastor Gerald Meier. Mit sechs statt drei Gruppen und je maximal zehn Teilnehmern wurde bereits der Unterricht abgehalten, für den Gottesdienst stehen ihm zufolge 60 Sitzflächen zur Verfügung, womit jede Familie auf maximal 18 Plätze kommt. Ihm sei bewusst, dass die Konfirmanden auf Wesentliches hätten verzichten müssen, doch das treffe derzeit eben alle Bereiche des Lebens.

Zwar steht die Felicianus-Kirchengemeinde nicht unter dem Wechseldruck wie die in Seckenhausen. Ewig könne der Gottesdienst jedoch nicht nach hinten geschoben werden: „Der neue Jahrgang steht in den Startlöchern.“ Dabei versucht Meier den besorgten Eltern auch die Angst zu nehmen, dass die Einschränkungen mit reduziertem Gesang und wenig Musik kein schönes Umfeld bieten könnten. „Es wird persönlich mit dem Fokus auf die Konfirmanden. Es wird eine würdige Feier“, verspricht er.

In den Bassumer Kirchen stehen zwischen dem 30. August und dem 13. September insgesamt sechs Termine an, nur vier Konfirmanden wählten bereits einen Termin Anfang Juli. „Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren können die Konfis nur eine begrenzte Anzahl an Gästen mit in die Kirche bringen“, sagt Pastorin Sandra Kopmann. Wenn erforderlich, seien die Gruppen deshalb geteilt worden. Wie in Weyhe und Seckenhausen stehen dann mehrere Einsegnungsgottesdienste in Folge an. Voraussetzung sei, dass die Lockerungen auf dem aktuellen Stand blieben.

Mehr Zeit lässt sich die Kirchengemeinde in Syke. Nach Angaben von Hilke Schimke sind Termine am 25. Oktober, 1. November und 29. November angesetzt. „In welcher Form sie dann stattfinden können, steht natürlich noch nicht fest. Es gelten ja immer noch Abstandsregelungen“, merkt sie an.

Ab Ende September will auch die Pfarrei St. Anna wieder Kommunionen für die Katholiken anbieten. Termine sind bereits gesetzt, wie und wo die Gottesdienste abgehalten werden, soll sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. „Wir warten die Urlaubszeit ab“, sagt Gemeindekatechetin Angela Kunze. Neun Familien hätten sich sogar für einen Termin im nächsten Jahr entschieden.