In diesem Jahr befasst sich der Opferhilfeverein Weißer Ring mit sexualisierter Gewalt. Aktionen fallen wegen des Coronavirus' allerdings vorerst aus. (Bodo Schackow/dpa)

Der Weiße Ring ist auf der Suche. Der Opferhilfeverein braucht weitere ehrenamtliche Mitarbeiter im gesamten Landkreis, denn das ist auch das Einsatzgebiet. Besonders eng ist es personell aber in Stuhr und Weyhe. In die Öffentlichkeit tritt der Verein Jahr für Jahr mit dem Tag der Kriminalitätsopfer, der an diesem Sonntag, 22. März, stattfindet.

„Wir sind insgesamt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon drei in der 'Ausbildung'“, teilt Werner Käding von der Außenstelle des Vereins in Diepholz mit. Und es könnten mehr sein. Ausbildung übrigens bedeutet, dass die angehenden Helfer bei mindestens drei Opferfällen hospitiert haben müssen. Sie begleiten also einen bereits voll ausgebildeten Helfer. Danach, so Käding, gibt es eine Zulassung zum Grundseminar, das an einem Wochenende stattfindet. „Danach ist man Opferhelfer“, sagt Käding. Allerdings müsse innerhalb der folgenden zwei Jahre ein Aufbauseminar besucht werden. Dadurch gebe es Zugang zu weiteren Fachseminaren, in denen beispielsweise der Umgang mit besonderen Opfergruppen – etwa Alte oder Menschen mit Behinderung – gelehrt werde.

69 Opferfälle im vergangenen Jahr

Aktuell sind die Gemeinden Weyhe und Stuhr und die Städte Sulingen und Bassum mit je einem Ehrenamtler besetzt, Diepholz hat zwei, Syke einen plus besagte drei in der Ausbildung. „Wir sind hochqualifizierte Laien“, sagt Käding und nennt sich und seine Kollegen „ganz normale Menschen“, die weder Psychologen noch Therapeuten oder Juristen seien. Die Opferhilfe des Weißen Rings im Landkreis Diepholz sei damit nicht professionell, dennoch eben Hilfe, denn „der Schritt zum Therapeuten ist ein weiter Schritt“ – wegen der Wartezeiten.

In 2019 hat das Team der Außenstelle Diepholz kreisweit insgesamt 69 Opferfälle betreut. Davon – zum Thema des Tages der Kriminalitätsopfer (sexualisierte Gewalt) passend – 23 Sexualdelikte. Weiter möchte Käding die Zahlen lokal nicht aufschlüsseln, „da sich niemand in diesen Zahlen wiedererkennen soll, der Landkreis ist auch nur ein Dorf“, sagt er. Allein in diesem Jahr verzeichnet der Verein zu Beginn der dritten Märzwoche 20 Opferfälle. „Es gibt aber nicht mehr Kriminalität. Wir werden nur bekannter“, sagt Käding – durch Veröffentlichungen beispielsweise. „So finden Opfer eher den Weg zu uns.“ Das ist eben nicht die Regel. Manche hätten Angst, dass der Täter weitermacht. Der Bedarf an Hilfe sei also immer da. „Wobei wir uns um die Täter in keinster Weise kümmern. Für uns stellt sich nur die Frage: Ist er noch gefährlich?“ Der Verein versuche herüberzubringen, dass man sich nicht schämen müsse für das, was einem widerfahren sei.

Auch an den Zahlen zum Beratungsumfang zeigt sich, dass das Angebot stärker angenommen wird. 2019 wurden im Landkreis Diepholz 31 Rechtsberatungsschecks und sechs Beratungsschecks für traumatologische Erstberatung ausgegeben. Insgesamt wurden vier Rechtshilfen (für Anwalts- und Gerichtskosten) gewährt. Es wurden an Opferhilfen insgesamt 6565 Euro ausgezahlt. 2020 wurden bereits elf Rechtshilfeschecks ausgegeben und 1850 Euro an Opferhilfe ausgezahlt.

Opfer von Kriminalität können Menschen auf vielfältige Weise werden. Der Weiße Ring widmet sich seit 1991 jährlich einem Thema und veranstaltet dazu den Tag der Kriminalitätsopfer. Er will damit auf Menschen aufmerksam machen, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden, heißt es auf der Internetseite der Organisation. Aktionen, Vorträge und weitere Veranstaltungen der kommenden Monate aber sind aufgrund der aktuellen Lage wegen des sich zusehends ausbreitenden Coronavirus' abgesagt worden.

In diesem Jahr liegt der Fokus auf sexualisierter Gewalt. Und die "ist extrem schambehaftet und wird noch immer gesellschaftlich tabuisiert“, sagt Käding. „Viele Betroffene bringen nicht die Kraft auf, den sexuellen Übergriff zu thematisieren, vor allem, wenn er in den eigenen vier Wänden geschieht. Opfer sollten sich jedoch nie selbst die Schuld für das Verhalten des Täters geben.“

Zu sexualisierter Gewalt zählt der Weiße Ring alle Formen von sexuellen Handlungen, die einer Person aufgedrängt oder aufgezwungen werden. Dazu gehören sexuelle Nötigung, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch. Sexualisierte Gewalt ist häufig Ausdruck eines emotionalen und wirtschaftlichen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Täter und Opfer.

Die Außenstelle des Weißen Rings in Diepholz ist unter der Telefonnummer 01 51 / 55 16 47 43 zu erreichen oder per E-Mail an werner.kaeding@web.de.

Zur Sache

Mit dem 29. „Tag der Kriminalitätsopfer“ am 22. März will der Weiße Ring das Schweigen brechen: Aktionen in ganz Deutschland sollen die Öffentlichkeit für das Thema Sexualisierte Gewalt sensibilisieren und Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu holen.

Seit 1991 macht der Weiße Ring mit dem Tag der Kriminalitätsopfer alljährlich am 22. März auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Er soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben. Inzwischen ist der Aktionstag fester Bestandteil im Kalender von Institutionen aus den Bereichen Politik, Justiz und Verwaltung aber auch Vereinen und Schulen geworden.

Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als „Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.“. Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund 2.900 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat mehr als 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keine staatlichen Mittel.