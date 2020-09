Beim Verkehrssicherheitstag erklärte Thomas Gissing von der Polizei Diepholz den Schülern wie man eine Unfallstelle absichert. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Leeste. Im Slalom um Verkehrshütchen fahren, einen Druckverband wickeln und aus der Perspektive eines Lasterfahrers den toten Winkel erkennen – das und vieles mehr haben die Schüler des sechsten Jahrgangs der Kooperativen Gesamtschule Leeste (KGS Leeste) am Mittwoch beim jährlichen Verkehrssicherheitstag gelernt.

„Eigentlich sollte der Tag schon im Frühjahr für den fünften Jahrgang stattfinden, aber das musste coronabedingt abgesagt werden. Jetzt haben wir es heute nachgeholt und sind sehr froh, dass das alles so geklappt hat“, erzählte die Verkehrsobfrau der KGS Leeste, Lena Hinnenkamp. Ihr sei dieser Tag besonders wichtig, weil insbesondere Fünft- und Sechstklässler fast täglich das Fahrrad nutzen und die Herausforderungen im Straßenverkehr meistern müssen. „Wichtig sind dabei auch außerschulische Lernorte, denn dann können sich die Schüler vieles besser merken“, sagte sie.

An insgesamt sechs Stationen wurde Wissen theoretisch und praktisch rund um die Verkehrserziehung vermittelt. Organisiert wurde dieses Angebot unter anderem von engagierten Schülern aus den Arbeitsgruppen „Erste Hilfe“ und „Schülerlotsen“ sowie der Polizei. „Wenn jeder im Straßenverkehr Bescheid weiß, ist das Miteinander besser und es kommt zu weniger Unfällen“, betonte Thomas Gissing von der Polizei Diepholz. Gerade den praktischen Anteil am Programm findet er besonders wichtig. Die Anzahl an Unfällen von Kindern mit dem Fahrrad hält sich im Vergleich zu Vorjahren die Waage, so Gissing und weiter: „Auf dem Schulweg kommt es zu weniger Unfällen als wenn in der Freizeit Fahrrad gefahren wird – beispielsweise auf dem Weg zum Einkaufen oder Spielen. Dann sind die Kinder nicht mehr so konzentriert.“ Generell seien es im Landkreis Diepholz aber „nicht Besorgnis erregend viele Unfälle“.

Aber nur zu wissen, wie jeder auf sich selbst im Straßenverkehr aufpasst, genügt nicht. Die Schüler lernten auch, wie eine Unfallstelle abgesichert wird, was man genau bei einem Notruf sagen muss und wie jeder selbst Erste Hilfe leisten kann. „Die Verkehrssicherheit der Fahrräder wird auch kontrolliert. Wir geben an die Eltern weiter, wenn zum Beispiel das Licht nicht funktioniert“, sagte Hinnenkamp.

An einer weiteren Station probierten die Schüler ihre Geschicklichkeit auf dem Fahrrad aus. Hier ging es erst über eine kleine Rampe, dann wurde Slalom gefahren und zum Schluss wurde eine Vollbremsung geübt. Der Elfjährigen Alisa machte es am meisten Spaß, die Acht aus Holzklötzen entlang zu fahren: „Weil man dabei sehr aufpassen muss und das Lenken Spaß macht.“ Sie selbst fährt fast täglich mit dem Rad zur Schule.

Jana Offer, Auszubildende der Firma Guse Transport und Logistik, die für den Tag den Lastwagen mit Auflieger zur Verfügung gestellt hat, zeigte den Schülern den toten Winkel beim Lastwagen. Die angehende Berufskraftfahrerin freute sich über das Interesse der Kinder, die ihr viele Fragen rund um den Lkw stellten. „Sie dürfen sich in den Lkw reinsetzen und dann von oben schauen, wie man als Fahrer alles sieht“, erklärte sie. Der Elfjährige Bent fand diesen Perspektivwechsel „ganz cool“, aber wusste bereits über den toten Winkel Bescheid. Auch der Elfjährigen Lia war die Gefahr bewusst, weil ihr Vater Lkw fährt: „Ich habe schon mehr als 30 Mal in einem Lkw gesessen. Später will ich dann auch mal Lkw fahren.“