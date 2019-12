Zusammenprall an einer Kreuzung

Sieben Verletzte bei Autounfall in Weyhe

An einer Kreuzung in Weyhe sind am Samstagabend zwei Autos so schwer ineinander gekracht, dass sieben Menschen bei dem Unfall verletzt wurden - darunter ein dreijähriges Kind.