Warum der elektrische Luftentfeuchter brannte, ist noch unklar (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Bei einem Brand im Keller eines Wohnhauses in Kirchweyhe haben ein 18-Jähriger und sein 13-jähriger Bruder eine Rauchvergiftung erlitten. Ein elektrischer Luftentfeuchter geriet in der Nacht auf Donnerstag im Keller eines Doppelhauses an der Rendsburger Straße in Brand. Laut Polizei zogen sich die in unmittelbarer Nähe zum Luftentfeuchter schlafenden Brüder durch den Qualm eine Rauchvergiftung zu. Beide mussten ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. „Der Brandrauch hatte sich allerdings auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, sodass die Feuerwehr eine Überdruckbelüftung durchgeführt hat, um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken“, schildert Feuerwehrsprecherin Danica Kosch. Vor Ort waren die Ortsfeuerwehren Kirchweyhe und Lahausen. Der Einsatz war für die eingesetzten Kräfte nach fast zweieinhalb Stunden gegen 2.30 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.