Soziale Netzwerke gehören für viele Menschen mittlerweile zum Alltag dazu und werden zur Selbstdarstellung, zum Teilen von Meinungen oder zur Informationsbeschaffung genutzt. Facebook nimmt unter den sozialen Netzwerken dabei immer noch den ersten Platz bei den Nutzerzahlen ein. Aber auch andere Netzwerke wie Twitter, Tiktok, Snapchat, Instagram, Pinterest und Co. verzeichnen in Deutschland eine rege Nutzung und die Inhalte in Tausenden unterschiedlicher Nutzergruppen reichen von der Nagerzucht bis hin zur Ionenimplantation. Schöne (nicht mehr ganz so neue) Netzwerkwelt also?

Weit gefehlt, denn das Mitmachen in den „Social Networks“ bringt auch viele Probleme mit sich. Bereits bei der Registrierung eines neuen Nutzers stellt sich die Frage, ab wann man sich eigentlich anmelden darf. Das Stichwort ist hier – wie so oft – die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die vorschreibt, dass eine Anmeldung bei sozialen Netzwerken für Kinder unter 16 Jahren von der Einwilligung der Eltern abhängig ist. Wirklich überprüft wird dies in der Praxis aber kaum – ist auch schwer möglich. Und tatsächlich erscheint die Altersgrenze auf den ersten Blick relativ hoch. Auf den zweiten Blick aber steht fest, dass man in sozialen Netzwerken tatsächlich eine ganze Menge falsch machen kann. So können viele Nachrichten und Bilder, die einmal gepostet wurden in der Praxis kaum noch gelöscht werden. „Das Internet vergisst nicht“, heißt es so schön und man könnte zweifelsfrei ergänzen: „Das soziale Netzwerk vergisst erst recht nicht“. Nutzer müssen also aufpassen, was sie posten und wer einen Beitrag später für wie lange sehen könnte. Dies gilt vor allem für öffentliche („globale“) Beiträge. Hinzu kommt, dass Nachrichten und Bilder zwangsläufig nur ein Teil der Daten sind, die soziale Netzwerke verarbeiten. Viel spannender sind für den Netzwerkbetreiber nämlich die sogenannten „Metadaten“, also Informationen darüber, wer mit wem vernetzt ist, welche Nachrichten und Bilder man angeklickt oder geliked hat, ja sogar, welche einzelnen Webseiten man wann und für wie lange besucht hat, und wo man herkam. Auch die Daten zu genutzten Endgeräten, GPS-Koordinaten, demografische Daten und welche Interessen man hat werden zu umfassenden Nutzerprofilen zusammengefasst. Diese werden dann vom Netzwerkbetreiber genutzt, um Geld zu verdienen. Das geschieht in erster Linie durch das zielgerichtete Ausspielen von Werbung an definierte Zielgruppen, wofür Werbetreibende viel Geld zahlen. Der Nutzer des sozialen Netzwerks wird insofern anhand der umfangreichen und intransparenten Profile zum Zielobjekt von Werbung.

Damit hören die Probleme aber (leider) noch nicht auf. Denn welchem Nutzer welche Inhalte anderer Nutzer innerhalb des Netzwerks angezeigt werden, entscheiden häufig undurchsichtige Algorithmen des Netzwerkbetreibers. Dies verstärkt die Bildung sogenannter „Filterblasen“ und „Echokammern“, also das Leben in einer digitalen Parallelwelt, in der man nur das zu sehen und zu hören bekommt, was einem von jemand anderem vorgeschlagen wird. An dieser Stelle ist die Medienkompetenz der Nutzer gefragt – und das gilt übrigens auch im Umgang mit den eigenen Inhalten. Denn kommt eine Nachricht falsch an oder hat man sich selbst einmal im Ton vergriffen, sehen das vielleicht Tausende anderer Nutzer und es kann zu einer virtuellen Hetzjagd kommen, dem „Shitstorm“ oder „Public Shaming“ und das möchte keiner erleben. Eine weitere, ganz konkrete Gefahr stellen das „Cyber-Mobbing“ und das „Stalking“ dar. Denn im digitalen Raum fallen Hemmschwellen schneller und das kann durch die vermeintliche Anonymität noch verstärkt werden.

Sind soziale Netzwerke also Fluch oder Segen? Vermutlich beides zugleich: Sie sind zwar ein wichtiger Bestandteil der Meinungs- und Informationsfreiheit in unserer digitalen Gesellschaft geworden, bergen aber auch viele Fallstricke. Nutzer müssen daher vorsichtig agieren und mit einem Mindestmaß an Medienkompetenz ausgestattet sein, das gilt vor allem für junge Menschen. Und die Netzwerkbetreiber sollten sich endlich an die datenschutzrechtlichen Vorgaben halten – auch wenn das im Zweifel bedeutet, dass sich manche Netzwerke vielleicht andere Geschäftsmodelle oder werbetreibende Unternehmen unter Umständen neue Werbestrategien überlegen müssen.

Vor dem Hintergrund von Datenklau und Datenschutz beleuchten sie im WESER-KURIER

alle zwei Wochen Themen der digitalen Welt. Der Weyher Dennis-Kenji Kipker ist unter

anderem als Vorstandsmitglied bei der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und

Datenschutz tätig, der Stuhrer Volljurist Sven Venzke-Caprarese arbeitet als Prokurist

und Justiziar bei dem Bremer Unternehmen Datenschutz Nord.