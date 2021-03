Der betroffene Bereich in Lemförde gilt nun als Beobachtungsgebiet (Symbolbild). (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Wie die Kreisverwaltung des Landkreises Diepholz mitteilt, wird der Geflügelpest-Sperrbezirk in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde aufgehoben. Der Sperrbezirk wurde Anfang März aufgrund eines Ausbruchs der Geflügelpest im Flecken Lemförde eingerichtet. Nun wird er Teil des eingerichteten Beobachtungsgebietes, heißt es vom Kreis. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde im Internet unter www.diepholz.de veröffentlicht und tritt an diesem Dienstag, 30. März, in Kraft. Die mit der Einrichtung des Sperrbezirks verbundenen Einschränkungen sind damit beendet. Es gelten die mit den Regelungen für Beobachtungsgebiete verbundenen Einschränkungen beim Transport von Geflügel und Geflügelprodukten wie zum Beispiel Eiern oder Fleisch, erklärt die Kreisverwaltung. „Unabhängig von dieser Entwicklung gilt weiterhin das landkreisweite Aufstallgebot für Geflügel. Auch sind nach wie vor die Biosicherheitsmaßnahmen von allen Geflügelhaltern zu beachten“, so der Landkreis weiter.