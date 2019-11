Die Obernheider Straße wird gesperrt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Die Obernheider Straße zwischen Kronsbrook und Delmenhorster Straße ist am Mittwoch, 20. November, in der Zeit von 11 bis etwa 12.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund ist nach Mitteilung der Gemeinde die hohe Teilnehmerzahl am Gedenkgang zum Mahnmal Obernheide. Dazu lädt die Verwaltung in Kooperation mit der Lise-Meitner-Schule ein, alle Bürger können sich anschließen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Alten Bahnhof Stuhr. Die Gedenkfeier am Mahnmal beginnt gegen 11.45 Uhr. Für die Rückfahrt stehen Busse bereit.