Vor allem die Blockener Straße und die Obernheider Straße sind betroffen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Aufgrund des 26. Silbersee-Triathlons am kommenden Sonntag, 28. Juli, kommt es in einigen Bereichen der Gemeinde Stuhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Wie die Stuhrer Gemeindeverwaltung berichtet, finden die Schwimm- und Laufveranstaltungen rund um den Silbersee statt. Die Radstrecke über die olympische Distanz von 40 Kilometern führt vom Silbersee über die Blockener Straße in Stuhr weiter in Richtung Heiligenrode, Fahrenhorst nach Syke und wieder zurück zum Silbersee. Die Radstrecke des Volkstriathlons mit 20 Kilometern wird auf einer Rundstrecke auf der Blockener Straße gefahren. Die Wendepunkte liegen vor der Kreuzung Delmenhorster Straße/Blockener Straße/Heiligenroder Straße in Klein Mackenstedt sowie vor der Kreuzung Blockener Straße/Moselallee/Am Rathaus in Alt-Stuhr.

Die Blockener Straße steht den Verkehrsteilnehmern daher vormittags aus Richtung Stuhrer Landstraße kommend nur bis zur Kreuzung Neuer Weg/Stuhrreihe zur Verfügung und am Nachmittag voraussichtlich in der Zeit von 13 bis 17 Uhr gar nicht, berichtet Jürgen Brinkmann aus dem Stuhrer Rathaus. Die Obernheider Straße wird wegen der Veranstaltung in der Zeit von 8 bis etwa 18 Uhr gesperrt. Die Bushaltestelle der Buslinie 55 in der Tannenstraße wird am Sonntag nicht angefahren. Als Ausweichhaltestelle kann die Haltestelle an der Moselallee genutzt werden. „Alle Verkehrsteilnehmer und die Anwohner der Blockener Straße sowie der Seitenstraßen werden gebeten, sich auf diese Sperrung einzustellen und damit zu ermöglichen, dass diese sportliche Veranstaltung zu einem großen Erfolg wird“, hofft Brinkmann auf Mithilfe. Für Rückfragen steht er unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 51 03 zur Verfügung.