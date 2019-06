Sind froh, ein neues Domizil für die Barrier Rappelkiste gefunden zu haben (von links): die Erzieherinnen Sara Dudda und Cornelia Wilfert, die Schriftführerin des Spielkreis-Vereins, Rebecca Tilger, Vereinsvorsitzende Elena Schmechel, Gemeindemitarbeiterin Katharina Hebecker sowie Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte. (Alexandra Penth)

Weyhe-Leeste. Nach 23 Jahren ist auf einmal alles anders. Nach dieser Zeitspanne wagt der Spielkreis Barrier Rappelkiste einen Neustart, verlässt Syke und zieht nach Leeste. Nach den Sommerferien, so der Plan, sollen Kleinkinder von eineinhalb Jahren bis zum Eintritt in den Kindergarten das untere Geschoss eines Einfamilienhauses an der Ladestraße in Leeste samt Garten ganz für sich haben. Dementsprechend wird sich auch noch der Name des Spielkreises ändern, wie Elena Schmechel, die erste Vorsitzende des Fördervereins, ankündigt.

Von Beginn an stand dem Spielkreis für Kinder, die sanft auf den Kindergarten vorbereitet werden, das Alte Pfarrhaus in Barrien zur Verfügung. Doch die Kirchengemeinde meldete laut Schmechel Eigenbedarf an, die zwei für je maximal zwölf Kinder ausgelegten Gruppen verloren ihr Domizil. „Es gab in Syke keinen anderen Ort“, sagt Cornelia Wilfert, Leiterin der dienstags und donnerstags stattfindenden Igelgruppe. In Weyhe hatte es dann nach kurzer Zeit geklappt. Die Kosten für die Umbauten übernahm die Gemeinde, unter anderem sind Waschbecken für die Kinder installiert worden. „Es wurde für uns so hergerichtet, dass wir das Betreuungsangebot weiterhin kostengünstig anbieten können“, sagt Schmechel. Anfangs war der Spielkreis Bestandteil der Kirchengemeinde, seit zwölf Jahren ist er ein eigenständiger Verein. Groll ob seines Rauswurfs hege der Verein nicht, wie Schmechel erklärt.

Das Angebot des Spielkreises, bei dem Kinder spielen, toben, malen, basteln und backen, umfasste bislang eine Zweitagesgruppe und eine Dreitagesgruppe. Mit dem Neustart plant der Vorstand aber, umzuverteilen. Die Betreuung an drei Tagen die Woche würde wegfallen, dafür zwei Zweitagesgruppen entstehen, nämlich Montag und Mittwoch sowie Dienstag und Donnerstag. Der Freitag kann von Vereinsmitgliedern dazu gebucht werden. Alle Gruppen finden von 8.30 bis 11.30 Uhr statt. Katharina Hebecker, Teamkoordinatorin des Kinder- und Familienservicebüros, freut sich über den neuen Spielkreis für Weyhe. „Aufgrund des Krippenausbaus hatte man das Gefühl, dass Spielkreise nicht mehr angesagt waren“, sagt sie. Bremen etwa habe ihres Wissens nach gar keinen mehr. Für Elena Schmechel liegen die Vorteile des Spielkreises klar auf der Hand: „Er bietet ein familiäreres Umfeld und eine heimelige Atmosphäre.“

Wegen des Umzuges seien Familien abgesprungen, in der Bärengruppe unter der Leitung von Sara Dudda noch fünf Plätze frei. Das Einzugsgebiet umfasst insbesondere Syke, Stuhr und Weyhe. Durch den Umzug sei ein Anheben der Beiträge um 20 Euro pro Gruppe notwendig, sagt Schmechel. Die Betreuung an zwei Tagen die Woche soll im Monat künftig 63 Euro kosten, 35 Euro der dazugebuchte Freitag. Das muss aber noch von den Mitgliedern beschlossen werden. Nach Plänen des Vorstandes sollen Kündigungen künftig quartalsweise möglich sein und nicht wie bisher zwei Mal im Jahr.

Zum Spielkreis gehören auch die Elterndienste, die maximal vier Mal pro Halbjahr abzuleisten sind. Die Eltern unterstützen dann die Erzieher während der Betreuungszeit. Um von der Landesschulbehörde die Erlaubnis für den Spielkreis am neuen Standort zu erhalten, muss alles fertig sein, sagt Schmechel. Sie schließt daher nicht aus, dass sich der Eröffnungstermin in den September verschieben könnte. Die Türen der Rappelkiste in Barrien gehen jedenfalls am 31. Juli das letzte Mal zu.

Bis in Barrien endgültig Schluss ist, können Kinder den jetzigen Spielkreis an der Glockenstraße 12 aber noch besuchen. Sara Dudda ist unter 01 77 / 1 90 85 26 und Cornelia Wilfert unter 0 42 03 / 39 61 zu erreichen.