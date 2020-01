Stuhr-Fahrenhorst. Das Stiftungshaus in Fahrenhorst steht laut Henning Winter von der Gemeinde Stuhr kurz vor dem Richtfest. Im Zuge des Baus soll sich auch der dort gelegene Dorfplatz verändern. Wie berichtet, hatten Fahrenhorster Vereine, insbesondere aber die Ortsfeuerwehr, Bedenken bezüglich des Vorhabens angemeldet. Das Stiftungshaus beanspruche einen Teil des Dorfplatzes, den die Feuerwehr auch für Übungen benutzt. Mehr als 100 Meter Fläche sind das laut Gemeinde. Außerdem wird die Rasenfläche zur Turmstraße hin von Freizeitkickern gerne als Bolzplatz genutzt. Um das beizubehalten, hat die Stuhrer Gemeindeverwaltung nun zusätzliche Fläche hinter dem Wall rückwärtig zum Spielplatz gepachtet.

Der Platz wird demnach 1800 Quadratmeter Richtung Abzweigung Feiner Straße/Turmstraße erweitert. Der Spielplatz rückt an die Nordseite des Stiftungshauses heran. „Dadurch steht der Dorfplatz Freizeitkickern und der Feuerwehr weiterhin in der gleichen Flächengröße zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Der Spielplatz wird Winter zufolge genauso aussehen wie bisher, die Geräte, die Hütte und die Tischtennisplatte bleiben bestehen. Der Bouleplatz aber werde neu angelegt.

Vor zwei Wochen hatte es einen Ortstermin zusammen mit Vertretern von Fahrenhorster Institutionen und Vereinen sowie dem Stiftungsverein und Anwohnern gegeben, schildert Hajo Giesecke, Fachbereichsleiter Bau, Recht und Ordnung. Die Pläne seien erörtert worden, die aktuelle Skizze, die auch die Pflanzung von drei Bäumen vor dem Spielplatz vorsieht, sei das Ergebnis des Austauschs. „Es gab einen Konsens in dieser Ausführung“, sagt Giesecke hinsichtlich der Skizze.

Unzulänglichkeiten der alten Fläche könnten mit den neuen Plänen aus dem Weg geräumt werden, hebt Stuhrs Erster Gemeinderat Ulrich Richter Vorzüge hervor. Ein Beispiel: Bisher gab es keine stationäre Stromleitung auf dem Platz, ein Provisorium habe herhalten müssen. Das solle sich ändern.

Die ersten Veränderungen werden sich schon bald zeigen. In dieser Woche beginnen die Außenarbeiten mit dem Abtragen des Walles. April bis Mai soll der Spielplatz am neuen Platz stehen. Das Stiftungshaus macht indes seit Baustart Ende Oktober große Fortschritte. Kurz vor Weihnachten erfolgte die Grundsteinlegung – fast zwei Meter über dem Boden, weil die Wände schon so hoch ragten. Maximal 100 Menschen sollen Platz finden in dem 200 Quadratmeter großen Gebäude, das bis Mitte 2020 fertiggestellt sein soll.