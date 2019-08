Weyhe zeigt Flagge – jetzt auch an der Weser auf der "Bugspitze" des Reisegartens. (Fotos: Sebastian Kelm)

Weyhe-Dreye. Nein, eine richtige Hafenstadt wird Weyhe nicht mehr. Auch nicht, wenn immer gern betont wird, als einzige Landkreis-Gemeinde an der Weser zu liegen. Und nein, das Hafenfest wird es wohl auch nie mit dem in Vegesack etwa aufnehmen können. Aber: Was da am Sonntag in Dreye los war, schreit dem Besucherinteresse nach zu urteilen nach einer Neuauflage. Auch, wenn der eigentliche Anlass dafür, die Einweihung des neuen Reisegartens (wir berichteten mehrfach) auf der Landzunge bei der Alten Weser, eben nur dieses eine Mal gefeiert wird.

Der Capstan-Shanty-Chor hatte zum Auftakt noch nicht einmal sein erstes maritimes Lied angestimmt, da waren die Sitzplätze alle weg, die Besucher drängten sich unter anderem an der Fischbrötchen-Bude, Kinder hatten die riesige Hüpfburg in Piratenschiff-Optik geentert. Ob der zuständige Reisegarten-Stadtplaner Max Serzisko mit einem solchen Andrang gerechnet hat? „Ich hab's gehofft. Aber das ist für mich die erste Veranstaltung dieser Art“, zeigte sich der Rathausmitarbeiter zufrieden.

Baff war auch der verantwortliche Regionalmanager der Win-Region (Wir im Norden), Michael Wenzel. Der hatte Fördermittel eingeworben für die insgesamt knapp 250 000 Euro teuren Reisegarten-Projekte der Mitglieds-Kommunen mit Weyhe sowie Syke (Hoher Berg), Bassum (Stiftspark), Heiligenrode (Mühlenwiese) und Twistringen (Delmepark). Den hiesigen sah er nun – wie viele der Besucher – zum ersten Mal in Vollendung. „Hervorragend, mit den drehbaren Bänken ist da etwas Einzigartiges entstanden, dazu noch der schöne Grillplatz“, schwärmte er und lobte die Arbeit der Gemeinde Weyhe, insbesondere Grünplaner Thomas Krause, die federführend bei allen fünf Reisegärten war. Zum öffentlichen Interesse an diesem Tag sagte er nur: „Wahnsinn.“

Nicht überrascht, dass vor allem die Dreyer Fest und Garten annehmen würden, gab sich Heinz Lilie. „Die Leute hier sind Mobil“, hatte der Vorsitzende der Initiative „Dreyer Bürger“ keinen Zweifel daran, dass Ort und Anlass genutzt werden. Er meinte zudem: „Man könnte noch so viel mehr machen, der Platz ist da.“ Aber seiner Ansicht nach sei der Reisegarten ein guter Anfang, Dreye weiter zu revitalisieren. „Hoffentlich gehen alle vernünftig damit um“, wünschte sich Lilie.

Das sah auch stellvertretender Bürgermeister Frank Seidel so: „Wir müssen gucken, dass es lange heile bleibt.“ Aus Angst vor Vermüllung oder Sachbeschädigung nichts zu machen, könne es schließlich auch nicht sein. Er erinnerte sich andererseits noch gut daran, früher in der Gegend über „private Wiesen gestapft“ zu sein, bis sich die Gemeinde engagierte und – wie schon am Wieltsee mit der Marina – mehr daraus machte: „Aber es ist sicher so, dass vor zehn oder 20 Jahren keiner darauf gewettet hätte, dass sich so etwas entwickelt.“ Nun konnte er sagen: „Firma Haschke hat da einen tollen Job gemacht.“ Sie habe einen großartigen weiteren Begegnungsort geschaffen – für ganz Weyhe.

Seidel und weiteren anwesenden Ratsmitgliedern war es dann vorbehalten, die Gemeinde-Flagge an der „Bugspitze“ zu hissen, wie der SPD-Politiker das Ende der einst verwilderten Landzunge kurzerhand nebenbei taufte. Er erinnerte zudem daran, dass Weyhe neben der langen Bahnhofs- und Mühlengeschichte eben auch eine Hafentradition habe. Wer weiß, vielleicht trägt es den Beinamen Hafengemeinde ja irgendwann doch zurecht.